Фінляндія заборонить імпорт зрідженого газу з росії: у країні не вірять, що він потрапить під санкції ЄС
Київ • УНН
Фінляндія має намір заборонити імпорт російського скрапленого природного газу до 2025 року, навіть якщо ЄС не запровадить санкції.
Уряд Фінляндії планує заборонити імпорт російського зрідженого газу з 2025 року. Фінляндія не вірить, що ЄС накладе санкції на імпорт російського газу, тому планує зробити це сама. Про це заявив фінський міністр з питань клімату та навколишнього середовища Кай Мюккянен, повідомляє Helsingin Sanomat, пише УНН.
Деталі
Як заявив Мюккянен, Фінляндія планує заборонити імпорт російського зрідженого газу з 2025 року.
Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, що заборона буде діяти
Зазначається, що фінська компанія Gasum продовжує імпорт російського газу. Компанія пояснила, що продовжує це робити через договірні зобов’язання. У компанії пояснили, що Gasum зобов’язаний платити "Газпрому" незалежно від того, отримує компанія газ чи ні.
Танкери зі зрідженим нафтовим газом застряли під Кримським мостом. Трейдери використовують обхідні маршрути10.03.23, 15:19 • 6048213 переглядiв
Крім того, Фінляндія не вірить, що ЄС накладе санкції на імпорт російського газу, але навесні 2024 року має набрати чинності норма, що дозволить державам-членами забороняти його імпорт з міркувань безпеки.
Було б найпростіше, якби ЄС прийняв спільне рішення з цього приводу, але деякі країни-члени не готові до цього. Це факт, що таке рішення не може бути прийнято в ЄС
Нагадаємо
Раніше імпорт зрідженого газу з російської федерації повністю припинила Велика Британія. Окрім того, Британія продовжує допомагати іншим країнам у всьому світі зменшити залежність від російського газу.
Французький виробник контейнерів для зрідженого природного газу йде з рф04.01.23, 03:21 • 634784 перегляди