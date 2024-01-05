Фінляндія заборонить імпорт зрідженого газу з росії: у країні не вірять, що він потрапить під санкції ЄС

Уряд Фінляндії планує заборонити імпорт російського зрідженого газу з 2025 року. Фінляндія не вірить, що ЄС накладе санкції на імпорт російського газу, тому планує зробити це сама. Про це заявив фінський міністр з питань клімату та навколишнього середовища Кай Мюккянен, повідомляє Helsingin Sanomat, пише УНН.

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Як заявив Мюккянен, Фінляндія планує заборонити імпорт російського зрідженого газу з 2025 року.

Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, що заборона буде діяти

Зазначається, що фінська компанія Gasum продовжує імпорт російського газу. Компанія пояснила, що продовжує це робити через договірні зобов’язання. У компанії пояснили, що Gasum зобов’язаний платити "Газпрому" незалежно від того, отримує компанія газ чи ні.

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Крім того, Фінляндія не вірить, що ЄС накладе санкції на імпорт російського газу, але навесні 2024 року має набрати чинності норма, що дозволить державам-членами забороняти його імпорт з міркувань безпеки.

Було б найпростіше, якби ЄС прийняв спільне рішення з цього приводу, але деякі країни-члени не готові до цього. Це факт, що таке рішення не може бути прийнято в ЄС