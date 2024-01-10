В ЕС предложили фонд в 100 миллиардов евро для сотрудничества в оборонной промышленности

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил предложение о создании фонда в размере 100 миллиардов евро для стимулирования производства оборонной промышленности ЕС и сотрудничества между странами, компаниями и другими заинтересованными сторонами. Презентация Европейской оборонной инвестиционной программы (EDIP) запланирована в феврале 2024 года.

Об этом пишет Politico и передает УНН.

Детали

Тьерри Бретон, отвечающий за портфель оборонной промышленности Европейской комиссии заявил о необходимости значительного оборонного фонда в размере 100 миллиардов евро.

Чтобы убедиться, что вся промышленность работает все больше и больше вместе, нам нужны стимулы. Я считаю, что нам нужен огромный оборонный фонд, чтобы помочь ускориться, даже, вероятно, в размере 100 миллиардов евро... (...) Я убежден, что мы это сделаем - сказал Бретон.

Он также добавил, что лидеры ЕС обсудят оборонные вызовы на саммите в начале февраля. Решение о выделении бюджетных средств ЕС на оборонную промышленность должен утвердить Европейский Совет.

Тьерри Бретон должен представить 27 февраля 2024 года Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP) - денежный банк, призванный увеличить совместные закупки оружия и поставить ЕС на военные рельсы путем наращивания внутреннего производства оружия и боеприпасов.

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Достичь цели в течение 18 месяцев

Глава внутреннего рынка ЕС также настаивает на том, что блок выполнит свою задачу по производству миллиона артиллерийских снарядов до весны, после того как в прошлом году страны-члены ЕС пообещали передать Украине 1 миллион боеприпасов до марта.

По словам Бретона, - "мы всего лишь Европейская комиссия", - но чиновник подчеркнул, что "абсолютно" возможно достичь цели по производству снарядов до марта или апреля.

Несмотря на осторожность, высказанную главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и национальными министрами, такими как министр обороны Германии Борис Писториус, Бретон заявил, что европейцы "будут придерживаться нашего обязательства до марта или апреля".

Но этого недостаточно, потому что мы должны убедиться, что наши прогнозы должны более-менее соответствовать российскому производству - сказал чиновник.

Он также отметил свое убеждение, что "в течение следующих 18 месяцев - двух лет мы будем на одном уровне с Россией".

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Разный объем взносов среди стран ЕС

Бретон сказал, что его команда завершает "видение оборонной промышленности на конец февраля", "которое будет обсуждено на следующем саммите", запланированном на 1 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник (7 января), что страны-члены ЕС "не позднее 1 февраля нуждаются в как можно более точном обзоре того, какой конкретный вклад наши европейские партнеры сделают в поддержку Украины в этом году".

Дебаты по выводам между лидерами ЕС, вероятно, усилят давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые, согласно общедоступной информации, предоставили сравнительно мало военных товаров Украине.

По данным Кильского института, который отслеживает публично объявленную военную помощь Украине, в прошлом году Германия была вторым крупнейшим донором после США с 17,1 млрд евро, за ней шла Великобритания с 6,6 млрд евро, а также северные и восточные страны-члены ЕС.

Для сравнения, Франция пока выделила лишь 0,54 млрд евро, Италия - 0,69 млрд евро, а Испания - 0,34 млрд евро.

В то же время, россия резко увеличила собственное производство боеприпасов, а также получила тысячи снарядов от своего союзника Северной Кореи.

На фоне беспокойства по поводу достоверности обещаний Украине, Бретон осудил официальных лиц за сомнения по поводу целей блока в отношении боеприпасов.

Я не рад, когда вижу, что некоторые министры обороны говорят, что мы не сможем осуществить поставки, это не та информация, которую вы даете, когда на вашем континенте идет война - сказал он.

Напомним,

Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если во время саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки для нее на 50 млрд евро.

Также УНН сообщал, что по данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в начале 2022 года экспорт ЕС в россию упал до 37% от довоенного уровня.