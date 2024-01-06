Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні

Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо під час саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки для неї на 50 млрд євро. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції за участю прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо, передає УНН.

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Пріоритет — це досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані в іншому випадку. Ми перед Різдвом 25 грудня перерахували Україні 1,5 млрд євро, останній транш нашої програми в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Таким чином у Києва є кошти на початок цього року