Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні
Київ • УНН
За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія готує запасний план допомоги Україні на випадок, якщо на саміті не буде схвалено пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.
Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо під час саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки для неї на 50 млрд євро. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції за участю прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо, передає УНН.
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Пріоритет — це досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані в іншому випадку. Ми перед Різдвом 25 грудня перерахували Україні 1,5 млрд євро, останній транш нашої програми в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Таким чином у Києва є кошти на початок цього року
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Водночас Урсула фон дер Ляєн не розкрила подробиці альтернативного пакету допомоги вона не стала.
Бельгійський прем'єр висловив надію на те, що програму на 50 млрд євро допомоги вдасться узгодити без проблем.
Бельгія назвала пріоритетом на час головування в ЄС підтримку України06.01.24, 03:45 • 46903 перегляди