Бельгія назвала пріоритетом на час головування в ЄС підтримку України
Київ • УНН
Бельгія, під час свого головування в ЄС, надає пріоритетну підтримку Україні, маючи на меті завершити розробку плану фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.
Бельгія з 5 січня розпочала головування в Євросоюзі та вже оголосила пріоритетом підтримку України, зміцнення демократії та розвиток економіки. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, повідомили на сайті Європарламенту, передає УНН.
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Зазначається, що найближчим завданням Бельгії під час головування стане узгодження на саміті Євросоюзу 1 лютого плану фінансової допомоги Україні з 2024 по 2027 рік у розмірі €50 млрд.
Європейське населення дивиться на Європейський Союз. Люди дивляться на Євросоюз з ясними очікуваннями, з надією захистити його, з надією зміцнити наш добробут, наш добробут і з надією підготувати спільне майбутнє. Спільне майбутнє тут, у Європі, означає, звичайно ж, і Україну в серці Європи
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала фінансову допомогу Україні "найстратегічнішим" із пріоритетів бельгійського головування Ради ЄС.
Після історичного рішення почати переговори про вступ України до ЄС ми повинні терміново рухатися вперед у справі стабілізації нашої фінансової допомоги цій країні
За її словами, Єврокомісія запропонує Європейській раді "оперативні рішення", які дадуть змогу гарантувати досягнення консенсусу щодо фонду для України в рамках оновленого бюджету Євросоюзу на 2024-2027 роки.
Контекст
Бельгія головуватиме в Раді Європейського союзу в першій половині 2024 року - до 30 червня.
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