Бельгія назвала пріоритетом на час головування в ЄС підтримку України

Бельгія з 5 січня розпочала головування в Євросоюзі та вже оголосила пріоритетом підтримку України, зміцнення демократії та розвиток економіки. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, повідомили на сайті Європарламенту, передає УНН.

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Зазначається, що найближчим завданням Бельгії під час головування стане узгодження на саміті Євросоюзу 1 лютого плану фінансової допомоги Україні з 2024 по 2027 рік у розмірі €50 млрд.

Європейське населення дивиться на Європейський Союз. Люди дивляться на Євросоюз з ясними очікуваннями, з надією захистити його, з надією зміцнити наш добробут, наш добробут і з надією підготувати спільне майбутнє. Спільне майбутнє тут, у Європі, означає, звичайно ж, і Україну в серці Європи