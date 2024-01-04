Бельгія в березні відправить два F-16 до Данії для навчання українських пілотів

Бельгія відправить до Данії два двомісні винищувачі F-16 і близько п’ятдесяти осіб у період з березня по вересень для участі в навчанні українських пілотів на цих літаках. Про це RTBF повідомляє з посиланням на Міноборони.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, так само зроблять і ВПС. Два бельгійські F-16B будуть розміщені там з березня по вересень протягом двох періодів по вісім тижнів, а також близько п'ятдесяти людей. Це включатиме навчання не лише пілотів, але й українських техніків та планувальників місій