Бельгія в березні відправить два F-16 до Данії для навчання українських пілотів
Київ • УНН
Бельгія направить два літаки F-16 до Данії для підготовки українських пілотів і технічного персоналу з березня по вересень.
Бельгія відправить до Данії два двомісні винищувачі F-16 і близько п’ятдесяти осіб у період з березня по вересень для участі в навчанні українських пілотів на цих літаках. Про це RTBF повідомляє з посиланням на Міноборони.
Як повідомляє прес-служба Міноборони, так само зроблять і ВПС. Два бельгійські F-16B будуть розміщені там з березня по вересень протягом двох періодів по вісім тижнів, а також близько п'ятдесяти людей. Це включатиме навчання не лише пілотів, але й українських техніків та планувальників місій
Зазначається, що особовий склад надійде з 2-го та 10-го тактичних крил, які базуються відповідно у Флоренні та Кляйне-Брогелі (Лімбург).
Навчання українських пілотів проходитиме в Румунії, Данії, США та Великій Британії. У останній шестеро українців незадовго до Різдва пройшли "базову" підготовку, включно з курсами англійської мови.
Доповнення
Україна подякувала Норвегії за надані F-16 для тренувань.