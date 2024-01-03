Україна подякувала Норвегії за допомогу в підготовці пілотів F-16
Київ • УНН
Міністерство оборони України дякує Норвегії за літаки F-16 для підготовки пілотів у Данії. Норвегія також схвалює продаж зброї Україні.
Україна подякувала Норвегії за надані F-16 для тренувань. Про це написало у соц мережі Х Міністерство оборони України, передає УНН.
Норвегія презентувала два винищувачі F-16, на яких будуть готувати та навчати українських пілотів у Данії. Ми вдячні нашим норвезьким друзям за непохитну підтримку!
Деталі Українське Міноборони опублікувало цей твіт у відповідь на ранкове повідомлення Міністерства оборони Норвегії у соц мережі Х. Де норвезькі військові анонсували надання українським пілотам для навчань двох літаків F-16.
Норвегія схвалила прямий продаж зброї Україні01.01.24, 20:30 • 151931 перегляд
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам особисто відвідає авіабазу Боде, де готуються до відправки на авіабазу Скайдструп в Данії два норвезькі літаки F-16. Також повідомлялось, що у навчальній програмі, українським пілотам допоможуть десять інструкторів з Норвегії,