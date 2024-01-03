Украина поблагодарила Норвегию за помощь в подготовке пилотов F-16
Министерство обороны Украины благодарит Норвегию за самолеты F-16 для подготовки пилотов в Дании. Норвегия также одобряет продажу оружия Украине.
В Украине растет потребление электроэнергии: граждан призывают выключить "лишний" свет
В Украине наблюдается рост потребления электроэнергии в связи с восстановлением работы после праздников и похолоданием. "Укрэнерго" предупреждает о потенциальной нагрузке на сеть и призывает к энергосбережению.
Харьковщина: россияне обстреляли из минометов Липцы
Российские войска обстреляли село Липцы на Харьковщине, повредив жилые дома; в Купянске в результате артиллерийского обстрела накануне был ранен мирный житель.
На Киевщине дороги от снега чистят более 200 единиц техники: пробок нет
Дороги Киевской области расчищают от снега 290 рабочих и 213 единиц техники, движение транспорта осуществляется без пробок.
После деоккупации Херсонской громады от вражеских обстрелов пострадали 48 детей, в МВА призывают эвакуировать из региона малышей
После деоккупации Херсонской громады 3 детей погибли, 45 получили ранения в результате обстрелов рф; людей призывают к эвакуации.
НАПК выявило нарушения в отчетности некоторых партий и возобновило государственное финансирование партии "Голос"
Государственное финансирование партии "Голос" было восстановлено НАПК после устранения выявленных нарушений. Сейчас четыре парламентские партии получают государственное финансирование.
"Нового статуса" по Taurus нет: Берлин осуждает атаки рф на Украину, но продолжает отказывать в крылатых ракетах
Правительство Германии продолжает отказываться предоставлять крылатые ракеты Taurus.
Взрывы в Иране унесли жизни уже 103 человек
Два взрыва на кладбище в Кермане (Иран) унесли жизни 103 человек и ранили 170 в годовщину смерти командующего КСИР Касема Сулеймани.
Журналистка с Херсонщины подала жалобу на "1+1" из-за сомнительного номера "Квартала 95" о жителях оккупированного Скадовска
Евгения Вирлич подала жалобу против новогодней пародии "Квартала 95" на телеканале "1+1" о языковых проблемах девушки из Скадовска.
Цена жизни в 10 тысяч долларов: в Одесской области полицейские предупредили заказное убийство
Одесская полиция предупредила заказное убийство, мужчина подыскал "киллеров" и пообещал за лишение жизни человека 10 тысяч долларов США вознаграждения.