Украина поблагодарила Норвегию за помощь в подготовке пилотов F-16

Украина поблагодарила Норвегию за предоставленные F-16 для тренировок. Об этом написало в соц сети Х Министерство обороны Украины, передает УНН.

Норвегия представила два истребителя F-16, на которых будут готовить и обучать украинских пилотов в Дании. Мы благодарны нашим норвежским друзьям за непоколебимую поддержку! - говорится в сообщении от Минобороны.

Детали Украинское Минобороны опубликовало этот твит в ответ на утреннее сообщение Министерства обороны Норвегии в соц сети Х. Где норвежские военные анонсировали предоставление украинским пилотам для учений двух самолетов F-16.

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Напомним,

Ранее УНН писал, что Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам лично посетит авиабазу Боде, где готовятся к отправке на авиабазу Скайдструп в Дании два норвежских самолета F-16. Также сообщалось, что в учебной программе, украинским пилотам помогут десять инструкторов из Норвегии,