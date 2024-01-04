Бельгия в марте отправит два F-16 в Данию для обучения украинских пилотов
Киев • УНН
Бельгия направит два самолета F-16 в Данию для подготовки украинских пилотов и технического персонала с марта по сентябрь.
Бельгия отправит в Данию два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в период с марта по сентябрь для участия в обучении украинских пилотов на этих самолетах. Об этом RTBF сообщает со ссылкой на Минобороны.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, так же сделают и ВВС. Два бельгийских F-16B будут размещены там с марта по сентябрь в течение двух периодов по восемь недель, а также около пятидесяти человек. Это будет включать обучение не только пилотов, но и украинских техников и планировщиков миссий
Отмечается, что личный состав поступит из 2-го и 10-го тактических крыльев, которые базируются соответственно во Флоренне и Кляйне-Брогеле (Лимбург).
Обучение украинских пилотов будет проходить в Румынии, Дании, США и Великобритании. В последней шестеро украинцев незадолго до Рождества прошли "базовую" подготовку, включая курсы английского языка.
Дополнение
Украина поблагодарила Норвегию за предоставленные F-16 для тренировок.