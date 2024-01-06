Бельгия назвала приоритетом на время председательства в ЕС поддержку Украины

Бельгия с 5 января начала председательство в Евросоюзе и уже объявила приоритетом поддержку Украины, укрепление демократии и развитие экономики. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщили на сайте Европарламента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ближайшей задачей Бельгии во время председательства станет согласование на саммите Евросоюза 1 февраля плана финансовой помощи Украине с 2024 по 2027 год в размере €50 млрд.

Европейское население смотрит на Европейский Союз. Люди смотрят на Евросоюз с ясными ожиданиями, с надеждой защитить его, с надеждой укрепить наше благосостояние, наше благосостояние и с надеждой подготовить общее будущее. Общее будущее здесь, в Европе, означает, конечно же, и Украину в сердце Европы сказал Александр де Кроо.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансовую помощь Украине "самым стратегическим" из приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС.

После исторического решения начать переговоры о вступлении Украины в ЕС мы должны срочно двигаться вперед в деле стабилизации нашей финансовой помощи этой стране сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия предложит Европейскому совету "оперативные решения", которые позволят гарантировать достижение консенсуса по фонду для Украины в рамках обновленного бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы.

Контекст

Бельгия будет председательствовать в Совете Европейского союза в первой половине 2024 года - до 30 июня.

Бельгия в марте отправит два F-16 в Данию для обучения украинских пилотов