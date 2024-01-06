Бельгия назвала приоритетом на время председательства в ЕС поддержку Украины
Киев • УНН
Бельгия, во время своего председательства в ЕС, оказывает приоритетную поддержку Украине, имея целью завершить разработку плана финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.
Бельгия с 5 января начала председательство в Евросоюзе и уже объявила приоритетом поддержку Украины, укрепление демократии и развитие экономики. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщили на сайте Европарламента, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ближайшей задачей Бельгии во время председательства станет согласование на саммите Евросоюза 1 февраля плана финансовой помощи Украине с 2024 по 2027 год в размере €50 млрд.
Европейское население смотрит на Европейский Союз. Люди смотрят на Евросоюз с ясными ожиданиями, с надеждой защитить его, с надеждой укрепить наше благосостояние, наше благосостояние и с надеждой подготовить общее будущее. Общее будущее здесь, в Европе, означает, конечно же, и Украину в сердце Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансовую помощь Украине "самым стратегическим" из приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС.
После исторического решения начать переговоры о вступлении Украины в ЕС мы должны срочно двигаться вперед в деле стабилизации нашей финансовой помощи этой стране
По ее словам, Еврокомиссия предложит Европейскому совету "оперативные решения", которые позволят гарантировать достижение консенсуса по фонду для Украины в рамках обновленного бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы.
Контекст
Бельгия будет председательствовать в Совете Европейского союза в первой половине 2024 года - до 30 июня.
Бельгия в марте отправит два F-16 в Данию для обучения украинских пилотов04 январь 2024, 13:00 • 21591 просмотр
Бельгия назвала приоритетом на время председательства в ЕС поддержку Украины
Бельгия, во время своего председательства в ЕС, оказывает приоритетную поддержку Украине, имея целью завершить разработку плана финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.
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