Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине

Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если во время саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки для нее на 50 млрд евро. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции с участием премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, передает УНН.

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Приоритет - это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае. Мы перед Рождеством 25 декабря перечислили Украине 1,5 млрд евро, последний транш нашей программы в размере 18 млрд евро на 2023 год. Таким образом у Киева есть средства на начало этого года сказала госпожа Урсула.

Детали

В то же время Урсула фон дер Ляйен не раскрыла подробности альтернативного пакета помощи она не стала.

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