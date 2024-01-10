Ми хочемо дуже чітко продемонструвати путіну, що ми готові підтримувати Україну протягом 2024, 2025, 2026 років – Кемерон

Велика Британія готова надавати підтримку Україні упродовж наступних років, але при цьому Сполучене Королівство має нарощувати військове виробництво, щоб відповідати зростаючій тенденції перетворення росії в економіку воєнного часу. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, відповідаючи на запитання Комітету закордонних справ британського парламенту з питань зовнішньої політики, передає УНН.

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У відповідь на запитання, в контексті пояснення від МЗС і Міністерства оборони Великої Британії щодо рівня військової підтримки України, а також більшої ясності щодо рівня постачання від Європейського Союзу, Девід Кемерон відповів наступне.

Наші зобов'язання такі, що разом з нашими союзниками ми хочемо дуже чітко продемонструвати Путіну, що він не може чекати, поки ми зникнемо, що ми готові підтримувати Україну протягом 2024, 2025, 2026 років - ми готові надати цю підтримку, тому що це абсолютний виклик для нашого покоління.

Кемерон наголосив, що Сполучене Королівство разом з іншими західними партнерами України мають нарощувати своє військове виробництво, щоб відповідати зростаючій тенденції з перевтілення росією своєї економіки у відповідну до воєнних часів.

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Я не хочу вдаватися в цифри щодо снарядів і всього іншого, але ви знаєте, склавши ВВП країн коаліції, ми випереджаємо Росію 25 до 1. Тож ви знаєте, що для нас не повинно бути неможливим вийти на достатній рівень індустріалізації.