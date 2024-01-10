Ми хочемо дуже чітко продемонструвати путіну, що ми готові підтримувати Україну протягом 2024, 2025, 2026 років – Кемерон
Київ • УНН
Велика Британія зобов'язується підтримувати Україну у період наступних років і закликає збільшити військове виробництво, щоб протистояти переходу росії до економіки воєнного часу.
Велика Британія готова надавати підтримку Україні упродовж наступних років, але при цьому Сполучене Королівство має нарощувати військове виробництво, щоб відповідати зростаючій тенденції перетворення росії в економіку воєнного часу. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, відповідаючи на запитання Комітету закордонних справ британського парламенту з питань зовнішньої політики, передає УНН.
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У відповідь на запитання, в контексті пояснення від МЗС і Міністерства оборони Великої Британії щодо рівня військової підтримки України, а також більшої ясності щодо рівня постачання від Європейського Союзу, Девід Кемерон відповів наступне.
Наші зобов'язання такі, що разом з нашими союзниками ми хочемо дуже чітко продемонструвати Путіну, що він не може чекати, поки ми зникнемо, що ми готові підтримувати Україну протягом 2024, 2025, 2026 років - ми готові надати цю підтримку, тому що це абсолютний виклик для нашого покоління.
Кемерон наголосив, що Сполучене Королівство разом з іншими західними партнерами України мають нарощувати своє військове виробництво, щоб відповідати зростаючій тенденції з перевтілення росією своєї економіки у відповідну до воєнних часів.
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Я не хочу вдаватися в цифри щодо снарядів і всього іншого, але ви знаєте, склавши ВВП країн коаліції, ми випереджаємо Росію 25 до 1. Тож ви знаєте, що для нас не повинно бути неможливим вийти на достатній рівень індустріалізації.
Разом з тим, коаліція "дуже потребує, щоб США виступили зі своїм пакетом (61,4 мільярда доларів - ред)", оскільки загальна сума військової підтримки України з боку Великої Британії та ЄС приблизно дорівнює військовій підтримці, яку надають лише США.
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