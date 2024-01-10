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Північнокорейські ракети в небі над Україною – в КНДІСЕ закликають дочекатися результатів експертизи

Північнокорейські ракети в небі над Україною – в КНДІСЕ закликають дочекатися результатів експертизи

Київ • УНН

 • 158748 перегляди

Експерти КНДІСЕ проведуть дослідження уламків ракет, щоб перевірити, чи передала КНДР ракети росії.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз найближчим часом проведуть дослідження уламків ракет, які, за попередньою інформацією, росії могла передати КНДР. Лише після експертизи можна буде остаточно підтвердити або спростувати цей факт. Про це директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів в ексклюзивному інтерв’ю УНН.

Деталі

За словами Рувіна, візуальний огляд уламків дає підстави говорити, що такі ракети росія раніше не використовувала.

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - зазначив Олександр Рувін.

Нагадаємо

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вкотре заявив, що рф для ударів по Україні почала використовувати ракети виробництва КНДР.

Лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до росії та їх використання проти населення України.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, ймовірно саме ракети виробництва КНДР росія мошла застосовувати для ударів по Харкову.

Встановлених фактів використання ракет виробництва КНДР під час ударів по столиці України, наразі, немає – Рувін05.01.24, 12:42 • 31543 перегляди

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