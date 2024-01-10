Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в ближайшее время проведут исследование обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР. Только после экспертизы можно будет окончательно подтвердить или опровергнуть этот факт. Об этом директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал в эксклюзивном интервью УНН.

Детали

По словам Рувина, визуальный осмотр обломков дает основания говорить, что такие ракеты россия ранее не использовала.

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - отметил Александр Рувин.

Напомним

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что рф для ударов по Украине начала использовать ракеты производства КНДР.

Лидеры 47 государств осудили поставки северокорейских ракет в россию и их использование против населения Украины.

По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, вероятно именно ракеты производства КНДР россия могла применять для ударов по Харькову.

Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин