«Схожа на ракету з парадів у Північній Кореї»: озвучені нові підтвердження, що рф вже використовує північнокорейські ракети

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Київ • УНН

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Знайдені в Харкові частини ракети вказують на можливе північнокорейське походження; експерти також зауважують безсистемність написів на деталях

Декі елементи однієї з ракет, якою було  атаковано Харків 2 січня, дають підстави говорити, що це може бути ракета з Північної Кореї. Про схожість елементів ракети, яку росіяни запустили по українському місту з північнокорейськими зразками розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.

"Ця ракета є трохи більшою (в діаметрі – ред.) ніж "Іскандер" - буквально на 10 міліметрів. (…) Ткож відрізняється саме внутрішньо обмотка дротів. Оскільки в "Іскандерів" є захист від РЕБ – спеціальне екранування – тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети. Також відрізняється соплами, іншими направляючими – ця ракета схожа на одну з північнокорейських ракет. Конкретну модель я називати не буду, але дійсно за тією інформацією яка в мережі інтернет, ті фото які були виставлені за парадів у Північній Кореї, то за соплами, за задньою частиною цієї ракети – вона дуже схожа", - розповів Чубенко.

Водночас він додав, що наразі тривають відповідні експертизи, які вже нададуть більш точну інформацію.  Ракета, за якою вдалося зробити попередні висновки, розлетілась на великі уламки, які продемонстрували ще деякі цікаві моменти. Зокрема, спроби затерти номери на певних деталях, що свідчить про бажання приховати інформацію про цю ракету.

До того ж по внутрішньому обладнанню видно, що надписи всередині не дуже охайні, зроблені врізнобій.

"Зазвичай в таких ракетах і в Радянському Союзі і в тих ракетах, які вже виготовляла росія, написи дуже акуратні… навіть вони подекуди ставлять прізвища співробітників заводу для того аби встановити відповідальність того хто сама і що в цій ракети встановлював", - розповів Чубенко.

Нагадаємо, що правоохоронці вже висловлювали припущення, що щонайменше одна з ракет з тих, якими 2 січня ворог атакував Харків, може бути північнокорейського виробництва. 

Нагадаємо

Напередодні у Washington Post посилаючись на свої джерела повідомили, що росія почала запускати балістичні ракети по Україні, що були надані Північною Кореєю. Пізніше цю інформацію підтвердив  координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі і додав, що запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.  

Додамо

Раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомляв, що росіяни знищують маркування на деяких деталях ракет та дронів якими атакують Україну.  

Таким чином вони намагаються приховати, що використовують іноземні деталі. Олександр Рувін зазначив, що росіяни, зокрема, затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити.

Лілія Подоляк

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