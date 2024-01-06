"Похожа на ракету с парадов в Северной Корее": озвучены новые подтверждения, что рф уже использует северокорейские ракеты

Некоторые элементы одной из ракет, которой был атакован Харьков 2 января, дают основания говорить, что это может быть ракета из Северной Кореи. О сходстве элементов ракеты, которую россияне запустили по украинскому городу с северокорейскими образцами рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает УНН.

"Эта ракета немного больше (в диаметре - ред.) чем "Искандер" - буквально на 10 миллиметров. (...) Также отличается именно внутренняя обмотка проводов. Поскольку у "Искандеров" есть защита от РЭБ - специальное экранирование - здесь оно отсутствует, здесь провода просто идут внутри ракеты. Также отличается соплами, другими направляющими - эта ракета похожа на одну из северокорейских ракет. Конкретную модель я называть не буду, но действительно по той информации которая есть в сети интернет, те фото которые были выставлены с парадов в Северной Корее, то по соплам, по задней части этой ракеты - она очень похожа", - рассказал Чубенко.

В то же время он добавил, что сейчас продолжаются соответствующие экспертизы, которые уже предоставят более точную информацию. Ракета, по которой удалось сделать предварительные выводы, разлетелась на крупные обломки, которые продемонстрировали еще некоторые интересные моменты. В частности, попытки затереть номера на определенных деталях, что свидетельствует о желании скрыть информацию об этой ракете.

К тому же по внутреннему оборудованию видно, что надписи внутри не очень опрятные, сделаны вразнобой.

"Обычно в таких ракетах и в Советском Союзе и в тех ракетах, которые уже изготавливала россия, надписи очень аккуратные... даже они иногда ставят фамилии сотрудников завода для того, чтобы установить ответственность того, кто сама и что в этой ракеты устанавливал", - рассказал Чубенко.

Напомним, что правоохранители уже высказывали предположение, что по меньшей мере одна из ракет из тех, которыми 2 января враг атаковал Харьков, может быть северокорейского производства.

Напомним,

Накануне в Washington Post ссылаясь на свои источники сообщили, что Россия начала запускать баллистические ракеты по Украине, которые были предоставлены Северной Кореей. Позже эту информацию подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби и добавил, что запуски состоялись 30 декабря и 2 января.

Добавим

Ранее директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщал, что россияне уничтожают маркировку на некоторых деталях ракет и дронов которыми атакуют Украину.

Таким образом они пытаются скрыть, что используют иностранные детали. Александр Рувин отметил, что россияне, в частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить.