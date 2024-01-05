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Не виключено, що Харків 2 січня обстріляли ракетами, що надала Північна Корея: маркування на деяких деталях затерте

Не виключено, що Харків 2 січня обстріляли ракетами, що надала Північна Корея: маркування на деяких деталях затерте

Київ • УНН

 • 46407 перегляди

Ракети, що були використані для удару по Харкову 2 січня, можуть бути північнокорейськими, зі стертим маркуванням. Прокурори чекають на експертний аналіз щодо походження цих ракет.

Слідчі та експерти завершили додатковий огляд уламків ракет, якими росія завдала ударів по Харкову 2 січня. Висновки мають передати для судової вибухотехнічної та військової експертиз. Але не виключено, що ці ракети надала рф Північна Корея. Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, передає УНН.

Виявили, що деякі порядкові номери, абревіатури та позначки за допомогою приладів звідти видалили. Можливо, за допомогою болгарки чи інших інструментів. Ймовірно, що хтось хотів приховати сліди саме країни-виробника ракети. Можливо, це ракети, які Росії надала Північна Корея, оскільки у них тісна взаємодія і щодо озброєння, і щодо технологій. Можливо, це результат їхньої співпраці. 

— розповів Дмитро Чубенко.

Деталі

За його даними, після обстрілу 2 січня не змогли назвати модель ракет.

Після детального огляду стало зрозуміло, що це не звичайна ракета, яку використовували росіяни, коли, зокрема, обстрілювали Харків. Там були інші внутрішні та зовнішні частини, ця ракета більша за діаметром, ніж "Іскандер". Тобто, ця ракета візуально схожа, і також за деякими деталями, але певні частини відрізняються. Тобто, там була інша обмотка внутрішніх кабелів, трохи інше технічне наповнення. Тому і виникло розуміння, що це може бути ракета іншої країни-виробника. 

— пояснив Чубенко.

За його словами, очікуються результати комплексної вибухотехнічної та військової експертизи. Вона має встановити тип ракет. "Не виключаємо співпрацю з іншими органами та міжнародними організаціями, які зможуть допомогти встановити й надати якусь додаткову інформацію для слідства, щоб мати максимальну інформацію для майбутнього трибуналу", — додав речник прокуратури області.

Додамо

Раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомляв, що росіяни знищують маркування на деяких деталях ракет та дронів якими атакують Україну.  

Таким чином вони намагаються приховати, що використовують іноземні деталі. Олександр Рувін зазначив, що росіяни, зокрема, затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити.

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Додав, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи. При цьому, уточнив, санкції проти рф діють, але постачання ведеться через країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

Нагадаємо

Напередодні у Washington Post посилаючись на свої джерела повідомили, що росія почала запускати балістичні ракети по Україні, що були надані Північною Кореєю. Пізніше цю інформацію підтвердив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі і додав, що запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.  

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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