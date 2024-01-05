Не исключено, что Харьков 2 января обстреляли ракетами, которые предоставила Северная Корея: маркировка на некоторых деталях затерта

Следователи и эксперты завершили дополнительный осмотр обломков ракет, которыми россия нанесла удары по Харькову 2 января. Выводы должны передать для судебной взрывотехнической и военной экспертиз. Но не исключено, что эти ракеты предоставила рф Северная Корея. Об этом в эфире "Суспільне. Сопротивление" рассказал представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко, передает УНН.

Обнаружили, что некоторые порядковые номера, аббревиатуры и отметки с помощью приборов оттуда удалили. Возможно, с помощью болгарки или других инструментов. Вероятно, что кто-то хотел скрыть следы именно страны-производителя ракеты. Возможно, это ракеты, которые России предоставила Северная Корея, поскольку у них тесное взаимодействие и по вооружению, и по технологиям. Возможно, это результат их сотрудничества. - рассказал Дмитрий Чубенко.

Детали

По его данным, после обстрела 2 января не смогли назвать модель ракет.

После детального осмотра стало понятно, что это не обычная ракета, которую использовали россияне, когда, в частности, обстреливали Харьков. Там были другие внутренние и внешние части, эта ракета больше по диаметру, чем "Искандер". То есть, эта ракета визуально похожа, и также по некоторым деталям, но определенные части отличаются. То есть, там была другая обмотка внутренних кабелей, немного другое техническое наполнение. Поэтому и возникло понимание, что это может быть ракета другой страны-производителя. - объяснил Чубенко.

По его словам, ожидаются результаты комплексной взрывотехнической и военной экспертизы. Она должна установить тип ракет. "Не исключаем сотрудничество с другими органами и международными организациями, которые смогут помочь установить и предоставить какую-то дополнительную информацию для следствия, чтобы иметь максимальную информацию для будущего трибунала", - добавил представитель прокуратуры области.

Добавим

Ранее директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщал, что россияне уничтожают маркировку на некоторых деталях ракет и дронов которыми атакуют Украину.

Таким образом они пытаются скрыть, что используют иностранные детали. Александр Рувин отметил, что россияне, в частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить.

Добавил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры. При этом, уточнил, санкции против рф действуют, но поставки ведутся через страны, которые не присоединились к санкционному режиму.

Напомним

Накануне в Washington Post ссылаясь на свои источники сообщили, что Россия начала запускать баллистические ракеты по Украине, которые были предоставлены Северной Кореей. Позже эту информацию подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби и добавил, что запуски состоялись 30 декабря и 2 января.