Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля"

Пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы "ШаБля" превратилась из стартапа в устойчивый проект, который контрактует государство. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Технологически усиливаем армию с Brave1 - государство впервые законтрактовало роботизированные турели ШаБля - заявил Федоров.

Он пояснил, что Brave1 помогает создавать инновации, чтобы те быстрее доходили до поля боя. Федоров подчеркнул, что Украина должна давать молодым предпринимателям создавать проекты, которые меняют ситуацию на поле боя.

По его словам, технологии помогают сохранять жизни нашим воинам и быть эффективными.

Дополнение

ШаБля - это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, которая помогает бойцам дистанционно уничтожать врага. Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

Напомним,

В Украине тестируют универсального робота, который может проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции. Боевая часть робота, D-11, уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.

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