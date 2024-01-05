В Україні тестують універсального бойового робота D-21-11

В Україні тестують універсального робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

D-21-11 — це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції - розповів очільник Мінцифри.

За словами Федорова, платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Бойова частина повністю знімна.

Доповнення

Міністр розповів, що бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

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У планах розробників — інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.

Нагадаємо

Український дрон Backfire пройшов комісію Міністерства оборони та невдовзі може з’явитися на озброєнні Збройних сил України. Через повну автономність безпілотника ворог не може вирахувати його координати та наземної команди, що дає змогу убезпечити операторів.