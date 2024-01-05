В Украине тестируют универсального боевого робота D-21-11
Киев • УНН
Украинские разработчики создали универсального робота, который может проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции.
В Украине тестируют универсального робота, который может проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
D-21-11 - это универсальный украинский робот, который создали участники оборонного кластера Brave1. Машина оборудована автоматической турелью и может выполнять боевые задачи. Например, проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции
По словам Федорова, платформу можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Боевая часть полностью съемная.
Дополнение
Министр рассказал, что боевая часть робота, D-11, уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.
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В планах разработчиков - интегрировать в робота натовские виды вооружения и усилить устойчивость к вражескому РЭБу. Сейчас команда работает над масштабированием производства.
Напомним,
Украинский дрон Backfire прошел комиссию Министерства обороны и вскоре может появиться на вооружении Вооруженных сил Украины. Из-за полной автономности беспилотника враг не может вычислить его координаты и наземной команды, что позволяет обезопасить операторов.
В Украине тестируют универсального боевого робота D-21-11
Украинские разработчики создали универсального робота, который может проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции.
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