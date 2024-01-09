Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"

Куленепробивна автоматизована система під кулемети "ШаБля" перетворилась зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава. Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Технологічно посилюємо армію з Brave1 — держава вперше законтрактувала роботизовані турелі ШаБля - заявив Федоров.

Він пояснив, що Brave1 допомагає створювати інновації, аби ті швидше доходили до поля бою. Федоров підкреслив, що Україна повинна давати молодим підприємцям створювати проєкти, які змінюють ситуацію на полі бою.

За його словами, технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними.

Доповнення

ШаБля — це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників.

Нагадаємо

В Україні тестують універсального робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

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