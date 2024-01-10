Іран імовірно надасть рф вдосконалену версію безпілотників Shahed
Київ • УНН
Іран має намір надати росії швидший безпілотник Shahed, який потенційно здатен ускладнити оборону України. Також імовірна угода з рф щодо надання Іраном балістичних ракет.
Іран розробив новий ударний безпілотник і імовірно, близький до того, щоб надати його росії. Крім того ЗМІ США, посилаючись на коментар офіційного представника уряду Сполучених Штатів, зазначають, що Іран веде переговори з рф щодо надання балістичних ракет класу "земля-земля", повідомляє УНН.
Деталі
З вересня 2023 року відомо, що Іран розробляє нову версію безпілотника Shahed, оснащену реактивним двигуном, тоді як попередні версії Shahed-136 працюють за допомогою пропелера, зазначало раніше видання Forbes. Таким чином, двигун такого типу зробить безпілотники набагато швидшими та ускладнить завдання України щодо їх перехоплення.
Джерело розповіло Sky News, що "кілька одиниць" спеціально розробленого безпілотника, можливо, було запропоновано росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 мільйони доларів.
Згідно з інформацією Sky News, новий безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням.
БПЛА довжиною близько 2,5 метрів і розмахом крил у три метри можна запускати з транспортного засобу та, за оцінками, матиме радіус дії до 1500 км (932 милі), повідомило джерело.
Передбачається, що БпЛА буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту України для ураження іншими БпЛА або системами озброєння.
Зазначається, що іранські сили безпеки разом з росіянами, провели випробування безпілотників Shahed-107 і Shahed-136 на авіабазі в центральному Ірані.
Також Sky News вказує на українське джерело, згідно з інформацією якого, заява про розробку нового типу безпілотника "ймовірно відповідає дійсності".
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На даний момент повідомляються наступні данні:
росія може сама збирати системи Shahed-136 на заводі в Татарстані, в 500 милях на схід від Москви; виробнича потужність [до] вересня 2025 року повинна складати близько 4000 одиниць на рік.
Потенціал іранського військового виробництва і його важливість для військових зусиль росії може підтвердитися ще істотніше, якщо буде доведено доставку в рф іранських балістичних ракет класу "земля-земля", - йдеться про ракети з дальністю понад 300 км.
З достовірної інформації здається, що Іран і росія продовжили угоду про озброєння, і росія незабаром очікує отримати високоточні ракетні системи "земля-земля"
На початку цього місяця американські ЗМІ цитували офіційного представника США, який також заявив, що Іран готується почати постачати Росії балістичні ракети малої дальності.
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