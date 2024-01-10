Іран імовірно надасть рф вдосконалену версію безпілотників Shahed

ukenru
29 березня, 17:57 • 116780 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 140811 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 134544 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 172619 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 147639 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 137482 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 147843 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147367 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 398820 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172665 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
55 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 50633 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 45356 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 50474 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 54324 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 53810 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 248550 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 398803 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 451770 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 459334 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 367912 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 18013 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 140811 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 135113 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 129071 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 102972 перегляди
Актуальне
Іран імовірно надасть рф вдосконалену версію безпілотників Shahed

Іран імовірно надасть рф вдосконалену версію безпілотників Shahed

Київ • УНН

 • 33601 перегляди

Іран має намір надати росії швидший безпілотник Shahed, який потенційно здатен ускладнити оборону України. Також імовірна угода з рф щодо надання Іраном балістичних ракет.

Іран розробив новий ударний безпілотник і імовірно, близький до того, щоб надати його росії. Крім того ЗМІ США, посилаючись на коментар офіційного представника уряду Сполучених Штатів, зазначають, що Іран веде переговори з рф щодо надання балістичних ракет класу "земля-земля", повідомляє УНН.

Деталі

З вересня 2023 року відомо, що Іран розробляє нову версію безпілотника Shahed, оснащену реактивним двигуном, тоді як попередні версії Shahed-136 працюють за допомогою пропелера, зазначало раніше видання Forbes. Таким чином, двигун такого типу зробить безпілотники набагато швидшими та ускладнить завдання України щодо їх перехоплення.

Джерело розповіло Sky News, що "кілька одиниць" спеціально розробленого безпілотника, можливо, було запропоновано росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 мільйони доларів.

Згідно з інформацією Sky News, новий безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням.

БПЛА довжиною близько 2,5 метрів і розмахом крил у три метри можна запускати з транспортного засобу та, за оцінками, матиме радіус дії до 1500 км (932 милі), повідомило джерело.

Передбачається, що БпЛА буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту України для ураження іншими БпЛА або системами озброєння.

Зазначається, що іранські сили безпеки разом з росіянами, провели випробування безпілотників Shahed-107 і Shahed-136 на авіабазі в центральному Ірані.

Також Sky News вказує на українське джерело, згідно з інформацією якого, заява про розробку нового типу безпілотника "ймовірно відповідає дійсності".

Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"09.01.24, 19:10 • 39155 переглядiв

На даний момент повідомляються наступні данні:

росія може сама збирати системи Shahed-136 на заводі в Татарстані, в 500 милях на схід від Москви; виробнича потужність [до] вересня 2025 року повинна складати близько 4000 одиниць на рік.

Потенціал іранського військового виробництва і його важливість для військових зусиль росії може підтвердитися ще істотніше, якщо буде доведено доставку в рф іранських балістичних ракет класу "земля-земля", - йдеться про ракети з дальністю понад 300 км.

З достовірної інформації здається, що Іран і росія продовжили угоду про озброєння, і росія незабаром очікує отримати високоточні ракетні системи "земля-земля"

- повідомляє виданню інформоване джерело служби безпеки.

На початку цього місяця американські ЗМІ цитували офіційного представника США, який також заявив, що Іран готується почати постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

Ми хочемо дуже чітко продемонструвати путіну, що ми готові підтримувати Україну протягом 2024, 2025, 2026 років – Кемерон10.01.24, 11:21 • 32621 перегляд

Нагадаємо

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз найближчим часом проведуть дослідження уламків ракет, які, за попередньою інформацією, росії могла передати КНДР.

росія застосувала кілька ракет з КНДР під час атаки на Україну 6 січня - Білий дім10.01.24, 08:43 • 30642 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77