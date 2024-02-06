кремль пытается открыть КНДР доступ к международным финансам в обмен на оружие

москва, возможно, пытается помочь Пхеньяну с доступом к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы, предполагают представители разведки союзников США. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

россия позволила разблокировать замороженные северокорейские активы на миллионы долларов и, возможно, помогает своему изолированному союзнику получить доступ к международным банковским сетям, что стало возможным после того, как Северная Корея передала москве оружие для использования против Украины, - утверждают представители разведки стран-союзников США.

Детали

Издание отмечает, что в прошлом месяце Белый дом заявил, что имеет доказательства того, что Северная Корея предоставила россии баллистические ракеты, и что Север стремится получить военную технику в ответ. Согласно анализу британского аналитического центра по вопросам безопасности, Пхеньян также отправил в россию до 2,5 миллионов боеприпасов.

Хотя неясно, предоставила ли россия Северной Корее военные технологии, новые банковские связи станут еще одним признаком развития отношений между двумя странами. Расширение партнерства, скорее всего, придало Северу смелости, поскольку в последние месяцы он выступил с потоком воинственных угроз, говорят официальные лица США.

По словам представителей разведки, россия позволила разблокировать 9 млн долларов из 30 млн долларов замороженных северокорейских активов, хранящихся в российском финансовом учреждении. Эти деньги, по их словам, обедневший Пхеньян будет использовать для покупки сырой нефти.

Северокорейская подставная компания недавно открыла счет в другом российском банке, что свидетельствует о том, что москва возможно помогает Пхеньяну обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с Северной Кореей. Эти санкции задушили экономику КНДР и в значительной степени отрезали страну от международных финансовых сетей, - отмечают представители разведки.

Новый банковский счет открыт в Южной Осетии, оккупированном москвой регионе Грузии.

Дополнение

Высокопоставленный чиновник, который также пожелал остаться анонимным, сказал, что эти договоренности соответствуют ожиданиям США относительно того, чего Северная Корея будет требовать от россии за поставки оружия.

По мнению экспертов, доступ к финансовым сетям - лишь один пункт в списке желаний Северной Кореи. По их словам, Север больше всего хочет от россии военной техники, такой как спутниковые технологии и атомные подводные лодки.

Эксперты заявили, что россия будет действовать осторожно, поскольку она по-прежнему помнит о санкциях ООН как постоянный член Совета Безопасности. россия, по их словам, возможно, верит, что сможет обойти санкции каким-то сомнительным способом. кроме банковских отношений россия может просто обменивать товары, которые нужны Северу, в обмен на ее оружие.

Южная Корея предупреждает, что КНДР может продать рф новый тип тактических управляемых ракет