Во время ударов по Украине рф применила по меньшей мере десять ракет производства КНДР - Госдеп США

россия запустила об Украине, как минимум, десять северокорейских ракет. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала представительница Государственного департамента США Чон Пак, пишет УНН.

Детали

"Конечно, нас волнует, что КНДР продает оружие россии, чтобы россия осуществляла незаконное жестокое нападение на Украину, убивала украинцев, разрушала украинскую инфраструктуру и просто уничтожала жизнь.

Нас это очень беспокоит. Было по меньшей мере десять случаев применения ракет КНДР на поле боя. Итак, нас очень беспокоит то, что это означает для распространения оружия в будущем, и как это ухудшает ситуацию", - отметила Чон Пак.

Добавила, что, по подсчетам Госдепа, рф получила от Северной Кореи не менее десяти тысяч контейнеров с вооружением.

"Мы знаем, что было по меньшей мере десять тысяч контейнеров, которые отправились из КНДР в россию. И КНДР делает это не бесплатно.

Почти наверняка есть вещи, которые КНДР хочет взамен. И мы обеспокоены тем, что может произойти на другой стороне. Мы также обеспокоены тем, чему может научиться КНДР использование россией этого оружия и баллистических ракет на поле боя, и как это может подбодрить и/или помочь КНДР еще больше продвигать свою программу вооружения. Итак, сейчас действительно опасное время", - подытожила представитель Госдепа.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее уже подтверждал применение россией северокорейских ракет для ударов по Украине. А также говорил об их сходстве с ракетами "Искандер".

"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".

Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.

На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура