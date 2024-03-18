НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД
В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС
КНДР отправила россии 7 тысяч контейнеров с военной помощью - Южная Корея
На рассмотрении министров ЕС создание Фонда помощи Украине на 5 млрд евро и использование доходов от замороженных российских активов - Боррель
В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП: есть пострадавшие
С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"
Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции
Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека
Популярные
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия
Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии
На Киевщине вечером работала ПВО: попаданий и пострадавших нет - ОВА
Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины
Публикации
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура
россия официально использовала северокорейские ракеты Hwasong-11 для удара по Украине, что подтверждено экспертами.
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Украина сталкивается с трудностями в приобретении боеприпасов советских времен непосредственно у балканских стран из-за влияния россии и внутреннего законодательства, поэтому она полагается на страны-посредники, такие как члены ЕС или США, чтобы приобрести такие боеприпасы.
ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД
Совет ЕС решил выделить дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, о чем сообщили в МИД.
В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС
Украинские правоохранители в сотрудничестве с латвийскими властями ликвидировали международную схему вымогательства денег у инвесторов электронных бирж, арестовав трех главных организаторов и изъяв доказательства.
КНДР отправила россии 7 тысяч контейнеров с военной помощью - Южная Корея
По словам министра обороны Южной Кореи, с прошлого года Северная Корея отправила в россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.
На рассмотрении министров ЕС создание Фонда помощи Украине на 5 млрд евро и использование доходов от замороженных российских активов - Боррель
ЕС рассматривает возможность утверждения фонда помощи Украине в размере 5 миллиардов евро и использования сверхприбылей от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП: есть пострадавшие
Пьяный 23-летний водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве, в результате которого пострадали два человека. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.
С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"
Предприниматели пользовались доступными кредитами для пополнения оборотных средств, на что банки выделили 8,7 млрд грн.
Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции
Горячая линия Министерства реинтеграции, состоящая из 36 операторов, работающих круглосуточно, обработала более 850 тыс. обращений от украинцев с середины 2012 года для решения кризисных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, включая оформление статуса и выплат, а также выплаты семьям военнопленных.
Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека
россия организовала псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь продемонстрировать легитимность путем привлечения иностранных наблюдателей, но эти "выборы" являются юридически ничтожными и нарушают украинское и международное право, а украинцы на оккупированных территориях живут под угрозой насилия.