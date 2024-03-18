На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура

В Харьковской области уже есть первый официально подтвержденный случай применения россиянами ракеты производства КНДР. Удар был нанесен второго января по Шевченковскому району Харькова. Об этом в сюжете одного из украинских телеканалов рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, пишет УНН.

По его словам, к такому выводу пришли отечественные и международные эксперты.

Также прокурор Харьковской области отметил, что ракеты производства КНДР "Hwasong-11" (KN-23/24) похожи на российские ракеты "Искндер", но имеют определенные отличия.

"На Харьковщине есть один официально зафиксированный случай использования ракеты типа "Hwasong-11". Эта ракета низкого качества, она отличается от ракет типа "Искандер" и имеет несовершенную систему управления. Дальность полета - около 700 км. Много случаев, когда эта ракета взрывается в воздухе", - отметил Фильчаков.

Добавил, что сейчас ожидаются окончательные результаты экспертизы, по применению северокорейских ракет для удара по Харькову седьмого февраля.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее уже подтверждал применение россией северокорейских ракет для ударов по Украине. А также говорил об их сходстве с ракетами "Искандер".

"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".

Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.

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