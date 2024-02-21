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Північнокорейські ракети, якими ворог атакував Україну, схожі на "Іскандер-М", хоча мають свою специфіку – Олександр Рувін

Північнокорейські ракети, якими ворог атакував Україну, схожі на "Іскандер-М", хоча мають свою специфіку – Олександр Рувін

Київ • УНН

 • 30275 перегляди

Північнокорейські балістичні ракети, схожі на російські "Іскандер-М", були використані росією для нападу на Україну, стверджують експерти, які знайшли частини північнокорейської ракети в Києві.

Ракети виробництва КНДР, які рф застосовувала під час ударів по Україні, практично ідентичні російським ракетам "Іскандер-М", хоча й мають свою сцецифіку. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в інтерв’ю виданню "Вечірній Київ", пише УНН.

Зокрема, підтвердив, що удар північнокорейськими ракетами наносився і по столиці України.  

"Можемо підтвередити кілька випадків використання рф північнокорейських ракет. 14 лютого росія вдарила по Україні щонайменше шістьма такими ракетами.

Північнокорейські балістичні ракети KN-23 мають свою специфіку та особливості, зокрема летять швидше російських. Але загалом вони майже такі самі, як "Іскандер-М".

Частину такої північнокорейської ракети ми знайшли після атаки на Київ 2 січня на Мокрій вулиці (колишня Кудряшова) у Солом’янському районі, де постраждала дев’ятиповерхівка й загинули четверо людей", - зазначив Рувін.

Додатково 

Згідно звіту Британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR), ракети виробництва КНДР, якими рф почала цього року наносити удари по Україні, містять чимало західних компонентів

Представники організації безпосередньо вивчили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайденої в січні в Харкові, і виявили, що 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США.

Ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, а 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії.

Ці компоненти в основному включали навігаційну систему ракети, і їх можна було відстежити від 26 компаній зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії.

Нагадаємо

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз першими офіційно підтвердили, що сьомого лютого росія під час удару по Україні застосувала ракети "Циркон".

"Дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. 

Ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - розповів Олександр Рувін.

Для ударів по Україні ворог вперше використав старі радянські ракети П-35 - Олександр Рувін25.01.24, 11:10 • 115778 переглядiв

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