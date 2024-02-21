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Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин

Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:40  •  10141 просмотра

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Северокорейские баллистические ракеты, похожие на российские "Искандер-М", были использованы россией для нападения на Украину, утверждают эксперты, которые нашли части северокорейской ракеты в Киеве.

Ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М", хотя и имеют свою сцецифику. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в интервью изданию "Вечерний Киев", пишет УНН.

В частности, подтвердил, что удар северокорейскими ракетами наносился и по столице Украины.  

"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".

Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.

Дополнительно 

Согласно отчету Британской исследовательской организации Conflict Armament Research (CAR), ракеты производства КНДР, которыми рф начала в этом году наносить удары по Украине, содержат немало западных компонентов

Представители организации непосредственно изучили 290 компонентов из остатков северокорейской баллистической ракеты, найденной в январе в Харькове, и обнаружили, что 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США.

Еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, а 9% - с компаниями, зарегистрированными в Азии.

Эти компоненты в основном включали навигационную систему ракеты, и их можно было отследить от 26 компаний со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии.

Напомним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз первыми официально подтвердили, что седьмого февраля россия во время удара по Украине применила ракеты "Циркон".

"Действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. 

Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Александр Рувин.

Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин25 января 2024, 09:10 • 115462 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Північнокорейські ракети, якими ворог атакував Україну, схожі на "Іскандер-М", хоча мають свою специфіку – Олександр Рувін
North Korean missiles used by the enemy to attack Ukraine are similar to Iskander-M, although they have their own specifics - Oleksandr Ruvin
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Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин

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