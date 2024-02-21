Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин
Киев • УНН
Северокорейские баллистические ракеты, похожие на российские "Искандер-М", были использованы россией для нападения на Украину, утверждают эксперты, которые нашли части северокорейской ракеты в Киеве.
Ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М", хотя и имеют свою сцецифику. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в интервью изданию "Вечерний Киев", пишет УНН.
В частности, подтвердил, что удар северокорейскими ракетами наносился и по столице Украины.
"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.
Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".
Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.
Дополнительно
Согласно отчету Британской исследовательской организации Conflict Armament Research (CAR), ракеты производства КНДР, которыми рф начала в этом году наносить удары по Украине, содержат немало западных компонентов.
Представители организации непосредственно изучили 290 компонентов из остатков северокорейской баллистической ракеты, найденной в январе в Харькове, и обнаружили, что 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США.
Еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, а 9% - с компаниями, зарегистрированными в Азии.
Эти компоненты в основном включали навигационную систему ракеты, и их можно было отследить от 26 компаний со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии.
Напомним
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз первыми официально подтвердили, что седьмого февраля россия во время удара по Украине применила ракеты "Циркон".
"Действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.
Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Александр Рувин.
Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин25 января 2024, 09:10 • 115462 просмотра
Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин
Северокорейские баллистические ракеты, похожие на российские "Искандер-М", были использованы россией для нападения на Украину, утверждают эксперты, которые нашли части северокорейской ракеты в Киеве.
ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину
ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против россии, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.
россияне разместили целый дивизион С-400 в Сакском районе Крыма - партизаны
По словам партизан, российские войска развернули целый дивизион С-400 на полуострове в Сакском районе.
Отступление Украины из Авдеевки не изменит стратегической ситуации на поле боя - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия смогла захватить Авдеевку благодаря сотрудничеству с Ираном, Северной Кореей и наращиванию собственного производства.
Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше
По словам заместителя профильного польского министра, сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.
Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн
Проект постановления Кабинета Министров предлагает индексацию пенсий в 2024 году с коэффициентом 1,079, при этом минимальное повышение составит 100 грн, а максимальное - 1 577 грн.
В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот
По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.
Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых
Четыре спасателя получили ранения, когда ночью российский беспилотник нанес удар по Донецкой области.
"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины
Данилов, комментируя то, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины, заявил, что это так не работает.
Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"
Секретарь СНБО отметил, что законопроект о мобилизации в Украине должен четко определять обязанности и права граждан, а также быть принят "на всю жизнь нашей страны".