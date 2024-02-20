Північнокорейські ракети, якими рф, ймовірно, атакувала Україну, містять компоненти вироблені у США та країнах Європи – CNN

Ракети виробництва КНДР, якими рф, ймовірно, почала цього року наносити удари по Україні, містять чимало західних компонентів. Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт Британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR), пише УНН.

Представники організації безпосередньо вивчили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайденої в січні в Харкові, і виявила, що 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США.

Ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, а 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії.

Ці компоненти в основному включали навігаційну систему ракети, і їх можна було відстежити від 26 компаній зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії.

CNN зазначає, що ці висновки знаменують собою перше публічне визнання того, що Північна Корея покладається на іноземні технології у своїй ракетній програмі. Це проблема, з якою стикається адміністрація Байдена, оскільки вона намагається не допустити попадання дешевої мікроелектроніки західного виробництва, призначеної для цивільного використання, у зброю, яка використовується Північною Кореєю, Іраном та росією.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз раніше закликали дочекатися остаточних експертиз щодо ракет виробництва КНДР.

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

росіяни намагаються приховати, що використовують іноземні компоненти у своїй зброї, якою атакують Україну - Олександр Рувін