Північнокорейські ракети, якими рф, ймовірно, атакувала Україну, містять компоненти вироблені у США та країнах Європи – CNN
Київ • УНН
Згідно з доповіддю, ракети, вироблені Північною Кореєю, які росія може використати цього року для удару по Україні, містять багато компонентів із західних країн, таких як США, Німеччина та Японія.
Ракети виробництва КНДР, якими рф, ймовірно, почала цього року наносити удари по Україні, містять чимало західних компонентів. Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт Британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR), пише УНН.
Представники організації безпосередньо вивчили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайденої в січні в Харкові, і виявила, що 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США.
Ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, а 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії.
Ці компоненти в основному включали навігаційну систему ракети, і їх можна було відстежити від 26 компаній зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії.
CNN зазначає, що ці висновки знаменують собою перше публічне визнання того, що Північна Корея покладається на іноземні технології у своїй ракетній програмі. Це проблема, з якою стикається адміністрація Байдена, оскільки вона намагається не допустити попадання дешевої мікроелектроніки західного виробництва, призначеної для цивільного використання, у зброю, яка використовується Північною Кореєю, Іраном та росією.
Додатково
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз раніше закликали дочекатися остаточних експертиз щодо ракет виробництва КНДР.
"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
росіяни намагаються приховати, що використовують іноземні компоненти у своїй зброї, якою атакують Україну - Олександр Рувін28.12.23, 16:12 • 31457 переглядiв