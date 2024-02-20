Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN
Киев • УНН
Согласно докладу, ракеты, произведенные Северной Кореей, которые россия может использовать в этом году для удара по Украине, содержат много компонентов из западных стран, таких как США, Германия и Япония.
Ракеты производства КНДР, которыми рф, вероятно, начала в этом году наносить удары по Украине, содержат немало западных компонентов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Британской исследовательской организации Conflict Armament Research (CAR), пишет УНН.
Представители организации непосредственно изучили 290 компонентов из остатков северокорейской баллистической ракеты, найденной в январе в Харькове, и обнаружили, что 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США.
Еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, а 9% - с компаниями, зарегистрированными в Азии.
Эти компоненты в основном включали навигационную систему ракеты, и их можно было отследить от 26 компаний со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии.
CNN отмечает, что эти выводы знаменуют собой первое публичное признание того, что Северная Корея полагается на иностранные технологии в своей ракетной программе. Это проблема, с которой сталкивается администрация Байдена, поскольку она пытается не допустить попадания дешевой микроэлектроники западного производства, предназначенной для гражданского использования, в оружие, используемое Северной Кореей, Ираном и россией.
Дополнительно
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее призвали дождаться окончательных экспертиз по ракетам производства КНДР.
"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвет, материалы и другие характеристики ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.
россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин28 декабря 2023, 14:12 • 29254 просмотра
Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN
Согласно докладу, ракеты, произведенные Северной Кореей, которые россия может использовать в этом году для удара по Украине, содержат много компонентов из западных стран, таких как США, Германия и Япония.
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