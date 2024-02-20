Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  73499 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  102278 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  108892 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  149266 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  242986 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  198788 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  316827 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  367539 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  285664 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291178 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN

Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:31  •  1108 просмотра

Read in English

Согласно докладу, ракеты, произведенные Северной Кореей, которые россия может использовать в этом году для удара по Украине, содержат много компонентов из западных стран, таких как США, Германия и Япония.

Ракеты производства КНДР, которыми рф, вероятно, начала в этом году наносить удары по Украине, содержат немало западных компонентов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Британской исследовательской организации Conflict Armament Research (CAR), пишет УНН.

Представители организации непосредственно изучили 290 компонентов из остатков северокорейской баллистической ракеты, найденной в январе в Харькове, и обнаружили, что 75% компонентов было разработано и продано компаниями, зарегистрированными в США.

Еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, а 9% - с компаниями, зарегистрированными в Азии.

Эти компоненты в основном включали навигационную систему ракеты, и их можно было отследить от 26 компаний со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии.

CNN отмечает, что эти выводы знаменуют собой первое публичное признание того, что Северная Корея полагается на иностранные технологии в своей ракетной программе. Это проблема, с которой сталкивается администрация Байдена, поскольку она пытается не допустить попадания дешевой микроэлектроники западного производства, предназначенной для гражданского использования, в оружие, используемое Северной Кореей, Ираном и россией.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее призвали дождаться окончательных экспертиз по ракетам производства КНДР.

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвет, материалы и другие характеристики ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин28 декабря 2023, 14:12 • 29254 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
cnnCNN
aziiaАзия
severnaya-koreyaСеверная Корея
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран
kharkivХарьков
Північнокорейські ракети, якими рф, ймовірно, атакувала Україну, містять компоненти вироблені у США та країнах Європи – CNN
North Korean missiles allegedly used by Russia to attack Ukraine contain components made in the United States and Europe - CNN
Новости по теме

Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN

Согласно докладу, ракеты, произведенные Северной Кореей, которые россия может использовать в этом году для удара по Украине, содержат много компонентов из западных стран, таких как США, Германия и Япония.

Война •   •  1108 просмотра
Северокорейские ракеты, которыми рф, вероятно, атаковала Украину, содержат компоненты произведенные в США и странах Европы - CNN

Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального

Франция и Германия вызвали российских послов после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в рф.

Новости Мира •   •  1206 просмотра
Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального

Правоохранители обнаружили минное поле на месте гибели двух людей на Харьковщине

Полицейские взрывотехники обнаружили минное поле в Харьковской области, где два человека погибли и один получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.

Война •   •  2659 просмотра
Правоохранители обнаружили минное поле на месте гибели двух людей на Харьковщине

G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавит видеоконференцию лидеров G7, как ожидается, с участием президента Украины Зеленского 24 февраля, во вторую годовщину российского вторжения, чтобы обсудить поддержку Украины.

Война •   •  4708 просмотра
G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского

Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

На Авдеевском направлении российско-террористические войска осуществляют попытки небольших групповых штурмов, но украинские защитники отбили 9 атак и удержали свои позиции.

Война •   •  4761 просмотра
Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий

Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

По данным следствия, российский командир Евген Дели организовал задержание и пытки местных жителей во время оккупации Кинбурнской косы в Украине.

Криминал и ЧП •   •  4192 просмотра
Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

Интенсивность боев вокруг Авдеевки высокая. Оккупанты сосредоточились, по словам украинского военного, на Ласточкино.

Война •   •  5911 просмотра
Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

Более 122 тыс случаев военных преступлений рф зарегистрировано в Украине - Костин

Украинские прокуроры зарегистрировали более 122 000 случаев военных преступлений, совершенных российскими войсками с момента их вторжения в 2022 году, из которых 509 подозреваемым было сообщено о подозрении, а 80 - осуждены.

Война •   •  6653 просмотра
Более 122 тыс случаев военных преступлений рф зарегистрировано в Украине - Костин

Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль

Парламент Японии един в поддержке Украины, о чем заявил украинский премьер-министр после встречи с японско-украинской межпарламентской группой.

Политика •   •  6695 просмотра
Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль

Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство

По факту расстрела украинских военнопленных под Роботиным Запорожской области, который был снят на видео и распространен в Интернете, открыто уголовное производство.

Война •   •  8586 просмотра
Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство