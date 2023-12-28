россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин
Киев • УНН
Директор КНИИСЭ говорит, что россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину
россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в сюжете телеканала "Рада" о первой в мире открытой базе иностранных компонентов в оружии, пишет УНН.
Александр Рувин отметил, что россияне, в частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. Добавил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.
"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.
При этом, уточнил, санкции против рф действуют, но поставки ведутся через страны, которые не присоединились к санкционному режиму.
"Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.
Напомним
В начале декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило первую открытую базу данных иностранных компонентов, найденных в российском и иранском оружии.
Недавно в НАПК сообщили, что благодаря, в частности, КНИИСЭ база пополнилась еще на почти 200 деталей и теперь насчитывает более 2600 иностранных компонентов.
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин22 декабрь 2023, 10:17 • 419616 просмотров
россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин
Директор КНИИСЭ говорит, что россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину.
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