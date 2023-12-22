В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Установить, что именно русские взорвали Каховскую ГЭС, найти доказательства экоцида, тщательно исследовать вражеские ракеты и дроны, чтобы помочь нашим силам ПВО, оценить размеры ущерба от разрушений врагом наших домов, школ, больниц. Все это тяжелая и кропотливая работа, которую ежедневно выполняют специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Результаты этой работы станут доказательствами преступлений российской агрессии против Украины для Международного уголовного суда.

Сколько именно экспертиз было проведено, в чем их сложность, как украинские эксперты сотрудничают со своими зарубежными коллегами - об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН.

- Вы анонсировали результаты исследования подрыва Каховской дамбы и рассказали в одном из эфиров, что уже готовите обоснованные выводы, и что факты экоцида уже установлены. Расскажите подробнее, как устанавливались эти факты? Как происходило исследование? На каком оно сейчас этапе? Готовы ли передать уже?

По факту подрыва Каховской ГЭС нам назначена большая комплексная экспертиза. Она решает много вопросов по разным направлениям. Эксперты уже провели все необходимые исследования взрывотехнических вопросов. Нами установлено, как готовился подрыв, сколько было взрывов, где была заложена взрывчатка, как все сработало. Для привлечения виновных к ответственности нам было важно исследовать сам факт подрыва, что это действительно было сознательное и направленное действие российских военных. Далее имеем вопросы в направлении экологии, занимаемся собственно установлением наличия экоцида и убытков в результате этого подрыва. В экспертную комиссию включены представители более 30 государственных учреждений, каждое из которых предоставит свою профессиональную оценку этим трагическим событиям и совместный вывод ляжет в основу обвинительного акта для российских преступников.

Стоит понимать, что после подрыва ГЭС погибли тысячи животных и растений. Многие виды оказались под угрозой полного уничтожения, ведь за годы после строительства ГЭС флора и фауна региона приспособились к жизни с большим водохранилищем. Например, территория Нижнеднепровских (Олешковских) песков - лишь один объект с огромным количеством редких видов, которые не встречаются больше нигде в мире.

Речь идет о беспрецедентных последствиях и ущербе почвам, объектам природно-заповедного фонда, биоразнообразию, лесным и другим природным ресурсам. В процессе дальнейшего анализа, количество этих объектов будет увеличиваться.

По предварительному заключению, которое мы уже имеем, установлены факты экоцида, гибели всего живого, существовавшего в то время в районе Каховского водохранилища.

- Дальше выводы станут доказательствами для Международного уголовного суда?

Да, и не только, а для всех международных судов и инстанций, которые только существуют. Этим занимается Специализированная экологическая прокуратура, которая является самостоятельным структурным подразделением Офиса Генерального прокурора. Наша задача дать научное обоснование всех событий и дать органам досудебного расследования надежную доказательную базу для привлечения виновных к ответственности и дальнейшего возмещения убытков. Мы даже не говорим о моральном ущербе, сейчас речь идет о физических вещах, можно анализировать в первую очередь. Как это дело еще будет продолжаться и каких масштабов наберет - покажет время.

Нам передали очень много материалов, это обобщенные данные от разных министерств, учреждений и ведомств - просто огромный объем, нужно все проанализировать должным образом.

- Это будет два отдельных дела - экоцид и подрыв дамбы?

Да, поскольку убытки и разрушения - это непосредственно последствия подрыва Каховской ГЭС, относительно самой плотины и электростанции. А экоцид - это уже последствия для экологии от всех последовательных событий, то есть массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов, а также совершение других действий, приводящих к экологической катастрофе.

- Было три взрыва внутри Каховской дамбы. Это установили эксперты КНИИСЭ, каким образом?

Наши эксперты в сфере взрывотехнических и инженерно-технических видов исследований выезжали туда непосредственно на место события. Насколько это было возможно были проведены визуальные осмотры. Есть все данные по результатам проведения экспертной аэрофотосъемки и всего массива фото и видеоматериалов, которые были обнародованы в сетях в хронологической последовательности сразу с первых минут подрыва. Кроме того, мы много поработали с проектной документацией, которая сохранилась еще со времен строительства ГЭС и всех последующих строительно-технических работ. Взрывчатка не зря была заложена в определенных местах. Мы все это проанализировать и установили причинно-следственные связи. Это часть анализа, который помог понять как все происходило, в каких помещениях и в какой последовательности произошли взрывы.

- А есть установленный радиус вокруг ГЭС, какие территории пострадали?

Конечно, и не только радиус. Экспертная комиссия имеет выводы десятков и даже сотен проб воды и почвы с пострадавших территорий. Мы отслеживаем динамику изменений со временем. Пока что, не можем всего разглашать, но работа очень масштабная. Это важно для людей, которые там проживают, в том контексте, что когда они смогут вернуться к более привычным условиям жизни, восстанавливать ведение сельского хозяйства, растениеводства и т.д. Уничтожение россиянами Каховской ГЭС в целом повлияет на природу Юга Украины. Должны знать как прогнозировать наши рациональные действия.

- Еще один случай с тяжелыми экологическими последствиями - это Чернобыльская зона, вы также недавно проводили определенные исследования, можно сравнить Каховскую ГЭС и Чернобыль?

Несколько разные истории. В зоне отчуждения нельзя проживать из-за радиации, то есть есть проблема с самой местностью. В Херсонской области и в Каховском районе жить можно, это не запрещается, но не из чего: ничего не растет, ничего пить нельзя, есть нельзя. После подрыва, ниже плотины уровень воды затопил десятки населенных пунктов, в том числе все свалки, коллекторы, коммуникации и т.д., произошло загрязнение нижнего течения Днепра.

Это разные истории. Видимо, в современной катастрофе, которую вызванной Россией, фактически большая территория пострадала, чем зона отчуждения ЧАЭС. Просто мы надеемся, что последствия подрыва ГЭС можно будет быстрее ликвидировать все-таки. Возможно будет восстановление самой ГЭС, плотины, набор воды, восстановление предыдущих условий. Не знаю это будет через 5, 10 или 20 лет, но это возможно. В Чернобыльской зоне пока жить невозможно.

- Территория ущерба от подрыва Каховской ГЭС больше чем была от Чернобыльской катастрофы?

Если говорить о фактических физических разрушениях, то да, больше.

- Давайте подробнее о Международном уголовном суде. Знаем, что происходит плодотворное сотрудничество и тесная коммуникация, как именно?

На базе нашего института систематически работает миссия Международного уголовного суда. К нам приезжают следователи, прокуроры и эксперты, которые работают с украинским экспертами фактически бок о бок. На сегодня Главным прокурором МУС является Карим Хан, представитель Великобритании. К нам приезжал его заместитель, регулярно проводим встречи с координатором работы всех судебных экспертов из разных стран, которые привлечены к работе под эгидой МУС. Миссия МУС состоит из экспертов из разных стран мира. Кроме того, как вы знаете, началась работа Полевого офиса МУС в Украине, который является крупнейшим их представительством за за пределами Гааги.

В каждой миссии, которые происходят периодически на нашей базе, работают около 20 экспертов. Это взрывотехники, специалисты по восстановлению разрушенных зданий и сооружений, специалисты по компьютерно-технической экспертизе и другие. Это представители голландских, бельгийских, словацких и экспертных учреждений других стран.

В частности, эксперты по компьютерно-технической экспертизе помогали нашим экспертам восстанавливать данные с российского оборудования и и различных гаджетов. Это видеоматериалы, которые будут доказательствами преступлений россиян, которые они совершали в Украине, в суде.

- С какими странами, в общем, сотрудничает КНИИСЭ?

Мы работаем со всеми странами, где видим инициативу помощи Украине. У нас было много международных партнеров и до войны, а сейчас эти границы расширяются. Приезжали высокопоставленные чиновники из Бельгии, Израиля, Нидерландов, Словакии, США, Франции. Каждый раз это разные страны, представители которых готовы также присоединяться к работе МУС и работать в Украине на нашей базе.

- Вы говорили в эфире одного из телеканалов, что рф начала чаще обстреливать украинцев ракетами типа "Искандер К" и "Искандер М"?

Ну, видите, сейчас вместе с баллистикой снова стало больше БПЛА, они очень активно используются. Комбинированно летят "шахеды", дальше летят крылатые ракеты или баллистика. Это очень переменные вещи. Они имеют какую-то свою тактику, к счастью для нас, очевидно, не очень действенную. Россияне делают все для того. чтобы ввести в заблуждение наши средства ПВО.

- Вы также рассказывали, что рф начала выпуск двух типов БПЛА под кураторством фсб, расскажите об этом?

Есть информация о двух российских заводах, которые производящих ударные беспилотники типа "шахед". Образцы с обоих у нас исследованы, имеем по ним полный отчет по "начинке", конфигурации систем, особенностей конструкции и вообще всех деталей.

Вот недавно они наделали шума, когда Украину начали атаковать дронами черного цвета. В СМИ говорилось о карбоновом покрытии и т.д. На самом деле первые образцы показали, что это их обычный типичный "шахед". Просто снаружи как будто из баллончика окрашенный в черный цвет. При этом все внутренние элементы конструкции серые - собственно такие, как были во всех предыдущих образцах. Можно ли сказать, что карбоновое покрытие невозможно? Нет. Но пока его нет, дальше будем следить. Это, собственно, и есть наши основные задачи. Идентифицировать, какое российское оружие было использовано, даже после его уничтожения силами ПВО. Предоставить правоохранительным органам информацию обо всех особенностях, изменениях, модификациях и и т.д.

Относительно дронов-разведчиков, которые производились под кураторством фсб, - это собственно "Картограф", "Орлан" и БПЛА "Supercam" - они также все у нас. Дроны-разведчики осуществляют удаленный сбор актуальной информации о местности, с помощью сенсоров и камер, они проводят съемку высокого разрешения, картографии, и другие виды сбора данных. Простыми словами, тоже по-своему готовят почву для дальнейшего задания координат полета крылатых ракет с учетом особенностей местности.

Например, "Картограф" имеет 12 камер, в "Supercam" мы нашли камеры и матрицы производства компании "Sony". Во всех, к сожалению, присутствует иностранная микроэлектроника. Почти все важные технологические компоненты этих вражеских "птичек" произведены за пределами россии. Как и когда оно туда попало - вопрос сложный. Возможно были запасы. Сейчас санкции уже действуют, но остаются незаконные пути поставок в меньшем количестве. Однако неоспоримый факт - своего собственного у них ничего нет.

- Благодаря экспертизе КНИИСЭ силы ПВО могут модернизировать и перестроить свою работу для защиты украинского неба. Консультируются ли они?

Мы постоянно на связи с коллегами, даже имеем определенный обновленный формат работы, когда в процесс проведения экспертизы привлекаем специалистов всех заинтересованных ведомств - это Главное управление разведки МО Украины, Генеральный штаб ВСУ, это сами ВСУ, представители Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ, сил ПВО, Службы внешней разведки Украины и других. То есть все заинтересованные учреждения, которые непосредственно занимаются вопросами безопасности. Мы все работаем совместно и имеем слаженную коммуникацию. Не только по эффективности работы ПВО.

- Советуются ли с вами какую технику для ПВО закупать?

Скажем откровенно, сейчас нам для защиты страны нужно все, что можно получить. Относительно того, что покупать не сильно советуются, но к процессу проведения испытаний и проверок приобщаемся, в частности, беспилотных летательных аппаратов, которые используют ВСУ.

- Есть украинские разработчики?

Их 127. Мы каждого проверяем и даем выводы, согласно постановления Кабинета министров Украины.

- Можем разглашать сколько из 127 были забракованы?

Слово забракованы не совсем корректно. Наша задача не навредить, а подсказать, что нужно доработать, чтобы эти приборы были эффективными. Мы предоставляем свои рекомендации. Могут отличаться задачи и назначения для которых производители готовят свою технику. Подразделения ВСУ могут нуждаться в дронах для одних задач, разведка - других, противовоздушная оборона - еще других. Каждый раз есть разные требования и они должны быть выполнены перед приобретением и использованием.

- Есть ли информация сколько уже было исследовано российских ракет, дронов, боевых боеприпасов с начала полномасштабного вторжения?

В одном постановлении о назначении судебной экспертизы может может быть и 10, и 15 объектов исследования. Это точно лик на тысячи уже. За 2023 год экспертами КНИИСЭ выполнено более 50 тыс. судебных экспертиз. Среди них - 30 тыс. по фактам вооруженной агрессии россии против Украины. Речь идет не только об исследовании российского оружия. Это инженерно-технические экспертизы по разрушению движимого и недвижимого имущества в результате военных действий, экономические экспертизы по вопросам расчета соответствующих убытков для государства в целом и людей индивидуально, компьютерно-технические экспертизы техники и электронных средств врага и многое другое. Около 90% процентов экспертиз выполнено по назначению правоохранительных органов.

- Вы также рассказывали, что сейчас рф начала обстреливать Украину ракетами выпуска мая-июня 2023 года. Означает ли это, что старые запасы закончились?

Это говорит о том, что они у них существенно уменьшились. Не потому что потому что они закончились, потому что мы точно этого не знаем. Возможно, у них на складах складах есть скрытые запасы, но они точно уменьшились.

- Есть ли в КНИИСЭ теория почему в последнее время враг иногда применяет тактику, когда Украину атакуют всего лишь несколько вражеских БПЛА? всего несколько вражеских БПЛА?

Мы думаем что это такая тактика проверки системы ПВО, которая существует в Украине. Они видят что, где и как работает, включаются радары - сразу летят другие ракеты. Они проверяют на наличие, во-первых, и во-вторых стараются истощить наши запасы. Они летят по одному-два и их сбивают. Но сравните стоимость одного ударного БПЛА и ракеты ПВО, есть существенная разница.

- Исследование российского оружия - это не единственное экспертное направление в контексте войны?

Это огромный массив экспертной работы. Строительная экспертиза: разрушенные дома - оценка повреждений зданий, инфраструктуры и муниципальных объектов вследствие обстрелов, взрывов или других военных действий. Инженерная экспертиза - это анализ структурной безопасности оставленных сооружений, выявление возможных опасностей и рекомендации по восстановлению. Экономическая экспертиза - установление экономического ущерба, определение экономических потерь вследствие военных действий, включая стоимость утраченных объектов, урожая, инфраструктуры и т.д.

Также проводим психолого-лингвистические экспертизы в отношении российских чиновников, пропагандистов и даже деятелей тамошней "культуры", начиная от Николая Баскова, Тины Канделаки и до Ольги Скабеевой. Целый список таких имеем. Уже не говоря о псевдоукраинских священниках Павле, Онуфрии и т.д.

Это различные экспертизы, которые важны для обеспечения объективной информации, оценки ущерба и разработки стратегий для восстановления после военных событий.

- русская православная церковь - сколько там было сделано исследований?

Очень много в отношении почти всех руководителей русской православной церкви, включая первого лица. Кроме того, психолого-лингвистические экспертизы также проводились в отношении представителей и руководителей Украинской православной церкви московского патриархата. Всем лицам предоставлена соответствующая оценка и соответствующие выводы экспертиз. Они занимались, скажем так, очень лояльно называя, пропагандой и введением людей в заблуждение. Думаю, впоследствии мы сможем объяснить и рассказать об этих вещах публично более подробно.

- Вернемся к вопросам убытков, какова приблизительная сумма? Придется ли рф распродавать свою страну?

Мы не можем сказать сумму убытков в целом, потому что мы не считаем всю Украину. Это очень существенная цифра, и она, я думаю, не соизмерима с теми деньгами, которые якобы на западе заблокированы, которые составляют 300 млрд. долларов. Мы думаем, что это гораздо больше

Распродавать не знаю, но отдавать деньги придется. Может не за один год, частями, но придется. Германия сколько времени платила? Людям, которые сидели в концлагерях до сих пор поступают выплаты. Надеемся, что россию ждет такая же судьба.