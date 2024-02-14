ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194801 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218419 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212799 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315139 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355540 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286396 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС предлагает наложить санкции на Северную Корею за поставки россии ракет, использованных против Украины.

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ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg

После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях

После путинских "выборов" россияне усилят этнические чистки украинцев на оккупированных территориях путем массовых депортаций и замены украинцев этническими русскими, чтобы усложнить реинтеграцию территорий после деоккупации.

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После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях

Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.

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Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

Перехваченные российские радиопереговоры подтвердили уничтожение украинской разведкой большого российского десантного корабля "цезарь куников", на месте которого осталось лишь маслянистое пятно.

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Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Российско-оккупационные войска 13 февраля совершили 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является наибольшим количеством с начала года, в то время, как украинские войска продолжают оборону и наносят значительные потери российским войскам.

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Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон".

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Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.

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"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.

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"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Пьяный водитель врезался на минивэне в припаркованный грузовик в Киеве ночью во время комендантского часа, травмировав пассажира, и был подозреваемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

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Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Россияне в Италии расклеили пропагандистские плакаты с изображениями Зеленского и его жены, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины.

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Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой