ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg

Европейский Союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление россии ракет, которые она использует против Украины. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

ЕС предлагает внести в санкционный список министра обороны Северной Кореи и Главное ракетное бюро - правительственный орган, который осуществляет надзор за программой баллистических ракет.

В то же время отмечается, что влияние вероятных мер против Северной Кореи, которые включают запрет на въезд и замораживание активов, скорее всего, будет в основном символическим.

Предложенные санкции, требующие поддержки всех государств-членов включают включение в список десятков физических и юридических лиц, участвующих в производстве и поставке оружия, а также компонентов и машин, необходимых для его создания. Меры также направлены против нескольких российских чиновников.

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В издании добавляют, что кроме ракет Северная Корея также предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

Благодаря этой поддержке, а также способности москвы получать детали через третьи страны, россия смогла нарастить производство боеприпасов, что значительно превышает объемы, которые Украина получает от своих союзников.

Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее призвал дождаться окончательной экспертизы по использованию россией ракет производства КНДР. Отметил, что такой тип ракет в Украине рф ранее не использовала.

Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день, и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным - отметил Александр Рувин.

Напомним,

ЕС впервые предлагает ввести санкции против компаний в материковом Китае в рамках своего последнего санкционного пакета. Таким образом Запад надеется перекрыть лазейки, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны для своих оружейных заводов.

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