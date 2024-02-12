Разведка Норвегии: россия постепенно получает преимущество в войне против Украины благодаря поддержке Китая и КНДР

россия постепенно получает преимущество в войне против Украины благодаря материальной поддержке со стороны таких стран, как Северная Корея и Китай. Об этом заявил глава военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенес передает BR24, пишет УНН.

Детали

Глава разведки подчеркнул, что Москва может мобилизовать "примерно втрое больше войск", чем Украина.

Также, по его мнению, россия адаптируется к санкциям лучше, чем ожидалось, а ее промышленность способна производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет.

В этой войне россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и собирается получить преимущество - подчеркнул глава военной разведки Норвегии.

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Дополнение

По словам Стенсенеса, россия получает военную поддержку от Ирана, Белоруссии и Северной Кореи.

Согласно его выводам, Китай поставляет не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запасные части", которые полезны для российской оборонной промышленности.

Напомним

россияне планируют привлечь призывников к участию в боевых действиях в Украине, поручив ФСБ отбор призывников и введя финансовое поощрение за выполнение опасных задач.