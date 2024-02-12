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Розвідка Норвегії: росія поступово отримує перевагу у війні проти України завдяки підтримці Китаю та КНДР

Розвідка Норвегії: росія поступово отримує перевагу у війні проти України завдяки підтримці Китаю та КНДР

Київ • УНН

 • 32741 перегляди

росія поступово отримує перевагу у війні проти України завдяки військовій підтримці з боку таких країн, як Північна Корея і Китай, вважає глава норвезької військової розвідки.

росія поступово отримує перевагу у війні проти України завдяки матеріальній підтримці з боку таких країн, як Північна Корея і Китай. Про це заявив голова військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенес передає BR24, пише УНН.

Деталі

Глава розвідки підкреслив, що Москва може мобілізувати "приблизно втричі більше військ", ніж Україна.

Також, на його думку, росія адаптується до санкцій краще, ніж очікувалося, а її промисловість здатна виробляти достатню кількість боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет. 

У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і збирається отримати перевагу

- підкреслив голова військової розвідки Норвегії.

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Доповнення

За словами Стенсенеса, Росія отримує військову підтримку від Ірану, білорусії та Північної Кореї.

Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку і запасні частини", які корисні для російської оборонної промисловості.

Нагадаємо

росіяни планують залучити призовників до участі в бойових діях в Україні, доручивши ФСБ відбір призовників та запровадивши фінансове заохочення за виконання небезпечних завдань.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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