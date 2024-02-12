росіяни хочуть залучити до бойових дій в Україні строковиків - Центр нацспротиву

росіяни хочуть залучити строковиків до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. Для цього планується запровадити нову систему фінансових доплат, а курирувати питання відбору строковиків буде фсб рф, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Зокрема зазначається, що регіональні управління фсб мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість зс рф вони йшли в спецслужбу - повідомляє ЦНС з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що для строковиків з високою ймовірністю запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів.

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Окупаційні війська рф відкривають центри з навчання операторів дронів у тимчасово захоплених містах України.