росіяни відкрили центр підготовки операторів дронів в окупованому Маріуполі - Центр нацспротиву
Київ • УНН
російські окупаційні війська відкрили навчальні центри для операторів безпілотників в окупованих містах України, таких як Севастополь і Маріуполь, щоб вербувати місцевих жителів на службу в зс рф.
Окупаційні війська рф відкривають центри з навчання операторів дронів у тимчасово захоплених містах України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Після Севастополю центр підготовки відкрили у Маріуполі куди звозять охочих за "легкі гроші" з усіх загарбаних регіонів Донбасу. По завершенню курсів операторам пропонують контракт зі зс рф
У ЦНС наголошують, що таким чином росіяни порушують міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини.
Разом з тим у Центрі нацспротиву нагадали, що всі інструктори та учасники курсів автоматично стають законними цілями для Сил Оборони України
Нагадаємо
Окупанти організували виробництво безпілотників та ремонт бронетехніки на Бердянському заводі. Разом з тим, партизани відзначають, що виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу.