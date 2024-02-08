россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе - Центр нацсопротивления

Оккупационные войска рф открывают центры по обучению операторов дронов во временно захваченных городах Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

После Севастополя центр подготовки открыли в Мариуполе куда свозят желающих за "легкие деньги" со всех захваченных регионов Донбасса. По завершению курсов операторам предлагают контракт с вс рф - резюмировали в Сопротивлении.

В ЦНС отмечают, что таким образом россияне нарушают международное право, которое запрещает вербовку населения оккупированных территорий на войну против Родины.

Вместе с тем в Центре нацсопротивления напомнили, что все инструкторы и участники курсов автоматически становятся законными целями для Сил Обороны Украины

Напомним

Оккупанты организовали производство беспилотников и ремонт бронетехники на Бердянском заводе. Вместе с тем, партизаны отмечают, что производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.