россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
российские оккупационные войска открыли учебные центры для операторов беспилотников в оккупированных городах Украины, таких как Севастополь и Мариуполь, чтобы вербовать местных жителей на службу в вс рф.
Оккупационные войска рф открывают центры по обучению операторов дронов во временно захваченных городах Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
После Севастополя центр подготовки открыли в Мариуполе куда свозят желающих за "легкие деньги" со всех захваченных регионов Донбасса. По завершению курсов операторам предлагают контракт с вс рф
В ЦНС отмечают, что таким образом россияне нарушают международное право, которое запрещает вербовку населения оккупированных территорий на войну против Родины.
Вместе с тем в Центре нацсопротивления напомнили, что все инструкторы и участники курсов автоматически становятся законными целями для Сил Обороны Украины
Напомним
Оккупанты организовали производство беспилотников и ремонт бронетехники на Бердянском заводе. Вместе с тем, партизаны отмечают, что производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.
россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе - Центр нацсопротивления
российские оккупационные войска открыли учебные центры для операторов беспилотников в оккупированных городах Украины, таких как Севастополь и Мариуполь, чтобы вербовать местных жителей на службу в вс рф.
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