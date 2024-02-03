Окупанти налагодили виробництво дронів на одному із заводів Бердянська - партизани
Київ • УНН
Окупанти організували виробництво безпілотників та ремонт бронетехніки на Бердянському заводі. Разом з тим, партизани відзначають, що виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу.
Окупанти організували виробництво дронів на "Бердянському Заводі Жаток", передає УНН із посиланням на "Атеш".
Партизани з тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що рашисти організували виробництво дронів та ремонт бронетехніки на "Бердянському Заводі Жаток".
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"Згідно з переданою інформацією, останнім часом надходить багато пошкодженої техніки із Запорізького спрямування, а виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу", - йдеться у повідомленні.
Партизани АТЕШ також оприлюднили координати місця: 46.795584510, 36.739596998