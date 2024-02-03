Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны

Оккупанты организовали производство дронов на "Бердянском Заводе Жаток", передает УНН со ссылкой на "Атеш".

Партизаны из временно оккупированного Бердянска сообщают, что рашисты организовали производство дронов и ремонт бронетехники на "Бердянском Заводе Жаток".

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"Согласно переданной информации, в последнее время поступает много поврежденной техники из Запорожского направления, а производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения", - говорится в сообщении.

Партизаны АТЕШ также обнародовали координаты места: 46.795584510, 36.739596998