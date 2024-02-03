Колонну из 10 военных грузовиков заметили в оккупированном Крыму

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  138450 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  221137 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  236540 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  205592 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  204945 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  188255 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  156156 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  159397 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  173316 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170675 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Колонну из 10 военных грузовиков заметили в оккупированном Крыму

Колонна из 10 российских военных грузовиков двигалась из Старого Крыма в Грушевки в оккупированном Крыму, сообщает Крымский ветер.

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Колонну из 10 военных грузовиков заметили в оккупированном Крыму

Суточная норма артиллерийских снарядов у россиян снизилась вдвое - Евлаш

За минувшие сутки украинские военные отбили 11 российских атак на Лиманско-Купянском направлении и уничтожили 100 российских военнослужащих и 48 единиц военной техники на Бахмутском направлении, поскольку бои вдоль линии разграничения продолжаются.

Война •   •  16162 просмотра
Суточная норма артиллерийских снарядов у россиян снизилась вдвое - Евлаш

россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры

Российские войска обстреляли село Качкаровка в Херсонской области, повредив десятки домов, объекты критической инфраструктуры и попав в школу.

Война •   •  17181 просмотра
россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры

В направлении Павлограда движется ракета - Воздушные силы

Воздушные силы сообщили, что зафиксировали ракету, выпущенную в сторону Павлограда Днепропетровской области после того. Ранее взрывы прогремели в Криворожском район - работала ПВО.

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В направлении Павлограда движется ракета - Воздушные силы

Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Президент Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры 15 Героям Украины и 15 семьям погибших воинов, которым присвоено звание Героя Украины посмертно.

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Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении

18-летний парень устроил драку и избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос, его личность была установлена и сообщено о подозрении в хулиганстве.

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Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении

Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге

Силы обороны максимально используют все имеющиеся боеприпасы, чтобы победить врага, в то время как целей больше, чем боеприпасов.

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Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге

Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов

За 6 месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор, способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

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Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов

Идут тяжелые бои, обстановка напряженная: Сырский о Купянском направлении

На Купянском направлении идут тяжелые бои по всему фронту - украинские войска пытаются защитить свои позиции, а враг продолжает штурмовые действия и подтягивает новые резервы, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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Идут тяжелые бои, обстановка напряженная: Сырский о Купянском направлении

Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи

Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.

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Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи