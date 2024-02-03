Колону з 10 віськових вантажівок помітили в окупованому Криму
Київ • УНН
Колона з 10 російських військових вантажівок рухалася зі Старого Криму до Грушівки в окупованому Криму, повідомляє Кримський вітер.
В окупованому Криму помітили колону військових вантажівок, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"... колона з 10 вантажівок пройшла від Старого Криму у напрямку Грушівки. Інформація оперативно передана ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Це дає надію українцям на півострові: Буданов про рейди військових в окупований Крим12.01.24, 11:30 • 26713 переглядiв