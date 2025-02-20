Фізичне та ментальне відновлення ветеранів: як проходять тренування з адаптивного спорту в межах програми "МХП Поруч"

Понад 50 військових та ветеранів взяли участь у тренуваннях з адаптивного спорту в Миронівці. Захід організовано в рамках програми "МХП Поруч" для фізичного та ментального відновлення ветеранів.