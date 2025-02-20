У Бердянську вибухнув автомобіль Renault Duster, в якому перебував євгеній богданов - заступник голови окупаційної адміністрації. Він відповідав за фінанси та будівництво фортифікацій в окупованій Запорізькій області.
В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух. За попередніми даними, ракета була на порт, ймовірно, є "приліт".
Двоє російських військових у важкому стані потрапили до лікарні після відвідування бару в окупованому Бердянську. Міська рада Маріуполя повідомляє, що такі випадки отруєння окупантів трапляються регулярно.
В окупованій Запорізькій області введено режим НС через розлив нафтопродуктів з російських танкерів. На очищення узбережжя залучено понад 200 осіб та 24 одиниці техніки.
На узбережжі окупованого Бердянська виявлено дві забруднені ділянки загальною довжиною понад 14 км. Окупаційна влада намагається ліквідувати забруднення із залученням "волонтерів".
Більше половини котелень на окупованих територіях Донеччини вийшли з ладу через некомпетентність колаборантів. Найбільше постраждав Маріуполь, де більшість районів залишилися без тепла у новорічну ніч.
ФСБ проводить перевірки листування родичів військових ЗСУ на окупованих територіях. У разі виявлення контактів людям пропонують або співпрацювати з окупантами, або депортацію до РФ протягом кількох годин.
В окупованому Бердянську вибухнула автівка, в якій міг були очільник окупаційної ради Василь Нечет. Постраждалого з місця події забрала швидка допомога.
Окупаційна влада не виплачує зарплату працівникам Бердянського порту протягом трьох місяців. Порт майже не функціонує і використовується лише для вивезення награбованого зерна.
На тимчасово окупованій території Запорізької області запроваджено покарання за будь-які прояви незгоди з діями РФ. Окупанти встановили штрафи до 1 млн рублів та ув'язнення до 7 років.
У Дніпропетровській та Херсонській областях зафіксовано вибухи на тлі повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного та східного напрямку. Ракетна небезпека - Кременчук.
У тимчасово окупованому Бердянську вночі пролунали вибухи в районі трансформаторної підстанції. Після цього у кількох районах міста зникло світло та виникли проблеми з інтернетом.
У Бердянську російські окупанти посилили контроль за автомобілями, перехожими та їх телефонами після ударів по інфраструктурі місцевого порту.
Вранці українські дрони завдали удару по порту окупованого Бердянська, де спостерігається велика пожежа. Окупаційна влада підтвердила влучання та повідомила про атаку на адмінбудівлю.
У Луганську зафіксовано три потужні вибухи, ймовірно на складі боєприпасів. Стовп диму від вибухів видно з усіх куточків міста.
У тимчасово окупованому Бердянську ГУР та рух опору підірвали залізничний міст, який використовувався для військових перевезень. Знищення об'єкту повністю паралізувало залізничне сполучення з містом.
У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого було підірвано залізничний міст. Інцидент трапився між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, особливо гучно вибух було чутно в мікрорайоні Колонія.
У Бердянську стався гучний вибух близько 15:25, від якого затряслись двері та вікна в будинках. Місцеві жителі повідомляють про відчутні коливання та глухі звуки протягом дня.
Радник мера Маріуполя повідомив про підготовку РФ до нового наступу на півдні України. Спостерігається накопичення військ та техніки без маркування в Запорізькій та Донецькій областях.
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Вікторії Галіціної з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації.
На Майдані Незалежності проходить акція пам'яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні. Рощину утримували в СІЗО Таганрога та колонії в окупованому Бердянську, де застосовували тортури.
Українську журналістку Вікторію Рощину утримували в СІЗО Таганрога, де застосовують тортури. Правозахисники повідомили, що її тримали в одиночній камері щонайменше з травня до вересня 2024 року.
У тимчасово окупованому Бердянську критична ситуація з водопостачанням через зношеність мереж на 95%. Окупанти вводять режим погодинних обмежень водопостачання.
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. ГУР повідомляє, що Ломейко співпрацював з окупантами та був причетний до репресій українців.
На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя комунальників примушують відмовлятися від заборгованостей по зарплаті. Це призводить до масових звільнень та критичного браку кадрів у комунальній сфері.
Активіст і ветеран війни Андріан Волгін постраждав під час конфлікту щодо забудови зеленої зони біля озера. Поліція розпочала розслідування за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.
У центрі окупованого Бердянська стався вибух, який може бути пов'язаний з ліквідацією колаборанта Павла Іщука. Раніше суд заочно засудив Іщука до 8 років ув'язнення за державну зраду.
Окупанти вивезли з Запорізької області близько 500 тис. тонн пшениці та планують вивезти ще 200 тис. тонн. Загалом з окупованих територій було викрадено близько 1 млн тонн зернових та технічних культур.
Понад 50 військових та ветеранів взяли участь у тренуваннях з адаптивного спорту в Миронівці. Захід організовано в рамках програми "МХП Поруч" для фізичного та ментального відновлення ветеранів.
РФ хоче перемістити частину біженців з Курської області на захоплені території Запорізької області. Для цього планують використовувати санаторії та пансіонати на узбережжі Азовського моря.