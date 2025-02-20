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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24888 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152267 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134074 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136695 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132942 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133357 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195716 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77451 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164541 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116672 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Бердянську ліквідовано заступника голови окупаційної адміністрації міста євгенія богданова - ГУР

У Бердянську вибухнув автомобіль Renault Duster, в якому перебував євгеній богданов - заступник голови окупаційної адміністрації. Він відповідав за фінанси та будівництво фортифікацій в окупованій Запорізькій області.

Війна • 20 лютого, 14:02 • 22121 перегляди

Вибух пролунав в окупованому Бердянську: ймовірно, є "приліт"

В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух. За попередніми даними, ракета була на порт, ймовірно, є "приліт".

Війна • 29 січня, 19:15 • 27350 перегляди

російські військові отруїлися в барі окупованого Бердянська: двоє - у важкому стані

Двоє російських військових у важкому стані потрапили до лікарні після відвідування бару в окупованому Бердянську. Міська рада Маріуполя повідомляє, що такі випадки отруєння окупантів трапляються регулярно.

Війна • 17 січня, 14:30 • 34001 перегляди

На Бердянській косі зібрали 10 тонн мазуту після аварії танкерів рф: введено режим надзвичайної ситуації

В окупованій Запорізькій області введено режим НС через розлив нафтопродуктів з російських танкерів. На очищення узбережжя залучено понад 200 осіб та 24 одиниці техніки.

Кримінал та НП • 12 січня, 20:23 • 47130 перегляди

Мазут із російських танкерів дістався Запорізької області: фото

На узбережжі окупованого Бердянська виявлено дві забруднені ділянки загальною довжиною понад 14 км. Окупаційна влада намагається ліквідувати забруднення із залученням "волонтерів".

Війна • 12 січня, 02:37 • 38932 перегляди

Новорічна ніч без тепла: бездіяльність окупантів призвела до відсутності опалення на ТОТ

Більше половини котелень на окупованих територіях Донеччини вийшли з ладу через некомпетентність колаборантів. Найбільше постраждав Маріуполь, де більшість районів залишилися без тепла у новорічну ніч.

Суспільство • 1 січня, 11:35 • 28069 перегляди

Або піти на співпрацю, інакше - лише кілька годин на збори: на ТОТ депортують родичів захісників України

ФСБ проводить перевірки листування родичів військових ЗСУ на окупованих територіях. У разі виявлення контактів людям пропонують або співпрацювати з окупантами, або депортацію до РФ протягом кількох годин.

Суспільство • 24 грудня, 09:12 • 20625 перегляди

У Бердянську підірвали авто ймовірно з головою окупаційної ради

В окупованому Бердянську вибухнула автівка, в якій міг були очільник окупаційної ради Василь Нечет. Постраждалого з місця події забрала швидка допомога.

Війна • 24 грудня, 09:01 • 22871 перегляди

Окупанти не виплачують зарплати працівникам портів на ТОТ

Окупаційна влада не виплачує зарплату працівникам Бердянського порту протягом трьох місяців. Порт майже не функціонує і використовується лише для вивезення награбованого зерна.

Суспільство • 22 грудня, 12:54 • 27774 перегляди

Окупанти залякують мешканців Бердянська: так звана "дискредитація" зс рф загрожує 7 роками позбавлення волі

На тимчасово окупованій території Запорізької області запроваджено покарання за будь-які прояви незгоди з діями РФ. Окупанти встановили штрафи до 1 млн рублів та ув'язнення до 7 років.

Суспільство • 2 грудня, 13:50 • 20376 перегляди

Повітряна тривога: вибухи пролунали у двох областях України

У Дніпропетровській та Херсонській областях зафіксовано вибухи на тлі повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного та східного напрямку. Ракетна небезпека - Кременчук.

Суспільство • 30 листопада, 15:48 • 30206 перегляди

Вночі в окупованому Бердянську лунали вибухи, виникли перебої зі світлом та інтернетом

У тимчасово окупованому Бердянську вночі пролунали вибухи в районі трансформаторної підстанції. Після цього у кількох районах міста зникло світло та виникли проблеми з інтернетом.

Суспільство • 30 листопада, 05:10 • 39302 перегляди

росіяни посилили контрдиверсійні заходи в Бердянську після атак на порт

У Бердянську російські окупанти посилили контроль за автомобілями, перехожими та їх телефонами після ударів по інфраструктурі місцевого порту.

Суспільство • 3 листопада, 13:10 • 51190 перегляди

Українські дрони атакували порт Бердянська: що відбувається в місті

Вранці українські дрони завдали удару по порту окупованого Бердянська, де спостерігається велика пожежа. Окупаційна влада підтвердила влучання та повідомила про атаку на адмінбудівлю.

Війна • 31 жовтня, 08:41 • 55964 перегляди

В окупованому Луганську "приліт": що відомо

У Луганську зафіксовано три потужні вибухи, ймовірно на складі боєприпасів. Стовп диму від вибухів видно з усіх куточків міста.

Війна • 29 жовтня, 07:59 • 33456 перегляди

У Бердянську підірвали стратегічний міст: які наслідки для окупантів

У тимчасово окупованому Бердянську ГУР та рух опору підірвали залізничний міст, який використовувався для військових перевезень. Знищення об'єкту повністю паралізувало залізничне сполучення з містом.

Війна • 28 жовтня, 12:44 • 17536 перегляди

У Бердянську підірвали залізничний міст - Андрющенко

У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого було підірвано залізничний міст. Інцидент трапився між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, особливо гучно вибух було чутно в мікрорайоні Колонія.

Суспільство • 28 жовтня, 07:49 • 19070 перегляди

"Будинок здригнувся": в окупованому Бердянську пролунав вибух

У Бердянську стався гучний вибух близько 15:25, від якого затряслись двері та вікна в будинках. Місцеві жителі повідомляють про відчутні коливання та глухі звуки протягом дня.

Війна • 22 жовтня, 13:26 • 19081 перегляди

З наступного тижня рф може розпочати новий наступ на півдні України - Андрющенко

Радник мера Маріуполя повідомив про підготовку РФ до нового наступу на півдні України. Спостерігається накопичення військ та техніки без маркування в Запорізькій та Донецькій областях.

Війна • 18 жовтня, 10:43 • 18431 перегляди

Зеленський звільнив голову Бердянської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Вікторії Галіціної з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації.

Війна • 16 жовтня, 19:10 • 43998 перегляди

У центрі Києві вшановують пам'ять журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в полоні рф

На Майдані Незалежності проходить акція пам'яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні. Рощину утримували в СІЗО Таганрога та колонії в окупованому Бердянську, де застосовували тортури.

Суспільство • 11 жовтня, 16:48 • 19315 перегляди

Загиблу журналістку Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф - правозахисники

Українську журналістку Вікторію Рощину утримували в СІЗО Таганрога, де застосовують тортури. Правозахисники повідомили, що її тримали в одиночній камері щонайменше з травня до вересня 2024 року.

Суспільство • 11 жовтня, 11:34 • 14927 перегляди

У Бердянську окупанти вводять обмеження на воду - МВА

У тимчасово окупованому Бердянську критична ситуація з водопостачанням через зношеність мереж на 95%. Окупанти вводять режим погодинних обмежень водопостачання.

Суспільство • 9 жовтня, 10:54 • 14247 перегляди

В окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. ГУР повідомляє, що Ломейко співпрацював з окупантами та був причетний до репресій українців.

Війна • 2 жовтня, 12:42 • 16906 перегляди

Окупанти змушують комунальників відмовлятися від заборгованостей по зарплаті

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя комунальників примушують відмовлятися від заборгованостей по зарплаті. Це призводить до масових звільнень та критичного браку кадрів у комунальній сфері.

Суспільство • 27 вересня, 23:20 • 21852 перегляди

В Івано-Франківську побили ветерана, який захищав зелену зону. Поліція розпочала розслідування

Активіст і ветеран війни Андріан Волгін постраждав під час конфлікту щодо забудови зеленої зони біля озера. Поліція розпочала розслідування за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Суспільство • 21 вересня, 14:59 • 21873 перегляди

Вибух у Бердянську можливо пов'язаний із ліквідацією псевдозаступника "мера" - МВА

У центрі окупованого Бердянська стався вибух, який може бути пов'язаний з ліквідацією колаборанта Павла Іщука. Раніше суд заочно засудив Іщука до 8 років ув'язнення за державну зраду.

Війна • 16 серпня, 10:56 • 29646 перегляди

Окупанти вивезли пів мільйона тонн українського зерна з окупованої частини Запоріжжя – Федоров

Окупанти вивезли з Запорізької області близько 500 тис. тонн пшениці та планують вивезти ще 200 тис. тонн. Загалом з окупованих територій було викрадено близько 1 млн тонн зернових та технічних культур.

Війна • 14 серпня, 13:54 • 37020 перегляди

Фізичне та ментальне відновлення ветеранів: як проходять тренування з адаптивного спорту в межах програми "МХП Поруч"

Понад 50 військових та ветеранів взяли участь у тренуваннях з адаптивного спорту в Миронівці. Захід організовано в рамках програми "МХП Поруч" для фізичного та ментального відновлення ветеранів.

Суспільство • 14 серпня, 11:22 • 19380 перегляди

росія планує переселити біженців з курської області до окупованої частини Запоріжжя

РФ хоче перемістити частину біженців з Курської області на захоплені території Запорізької області. Для цього планують використовувати санаторії та пансіонати на узбережжі Азовського моря.

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