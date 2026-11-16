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Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтобази в російському азові

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Генштаб підтвердив удари по Ільському НПЗ і нафтобазі в Азові. Також уражено російські пункти управління, склад і техніку.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтобази в російському азові
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ 16 листопада підтвердив ураження Ільського НПЗ, а також нафтобази в Ростовській області та пунктів управління противника, пише УНН.

НПЗ-пад триває: Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод. Листопад для російської нафтопереробки перетворюється на справжній "НПЗ-пад". Саратов, Кіріші, Омськ, Волгоград, Нижньокамськ — і ось у ніч на 16 листопада черга дійшла до Краснодарського краю. Підрозділи Сил оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод

- повідомили у Генштабі.

Як зазначається, "удар припав по самому серцевинному процесу заводу". "Уражено установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5, АТ-6 — саме з них починається шлях сирої нафти до готового пального. Під ураження потрапив і комплекс виробництва автомобільних бензинів. Масштаби завданих збитків уточнюються", - вказали у Генштабі.

Ільський НПЗ, як зазначається, — один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні росії, здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил рф. А розташування на півдні робить завод особливо важливим для армії: звідси пальне має найкоротший шлях до російських угруповань на фронті та в окупованому Криму. Виведені з ладу установки первинної переробки і бензиновий комплекс — це менше пального для техніки, що воює проти України, і менше нафторублів у бюджеті кремля, повідомили у Генштабі.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

У російському азові після атаки дронів спалахнули пожежі на 4 підприємствах, троє постраждалих16.11.26, 07:29 • 3706 переглядiв

Пальне ворога для фронту у вогні: уражено нафтобазу в Ростовській області та пункти управління противника. 15-го та в ніч на 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по ланцюжку, без якого не працює жодна армія, — від пального в тилу до штабів на фронті

- також повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, "головна ціль доби — нафтобаза ТОВ "Флеш Енерджі" в місті Азов Ростовської області. Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону, головним логістичним вузлом південного угруповання армії рф, тож пальне з таких баз має короткий шлях до фронту. Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються".

"Кожна знищена тонна палива — це менше рейсів вантажівок із боєприпасами, менше годин роботи бронетехніки і менше вильотів для російської авіації", - ідеться у повідомленні.

"Паралельно Сили оборони методично вибивали "мізки" підрозділів противника на півдні та сході. На Донеччині уражено пункти управління підрозділів армії рф у районах Новоселівки Першої та Осикового, а на Запоріжжі — пункт управління противника в районі Роздолу. Кожен такий удар порушує зв'язок і координацію окупантів під час підготовки і проведення атак і штурмів", - вказали у Генштабі.

"Дісталося і запасам та ворожій техніці. У районі Рівнополя на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів, а в Бердянську — район зосередження озброєння і військової техніки російського агресора", - повідомили у Генштабі.

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії13.11.26, 15:16 • 20664 перегляди

Юлія Шрамко

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