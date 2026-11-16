Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтобази в російському азові
Київ • УНН
Генштаб підтвердив удари по Ільському НПЗ і нафтобазі в Азові. Також уражено російські пункти управління, склад і техніку.
Генеральний штаб ЗСУ 16 листопада підтвердив ураження Ільського НПЗ, а також нафтобази в Ростовській області та пунктів управління противника, пише УНН.
НПЗ-пад триває: Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод. Листопад для російської нафтопереробки перетворюється на справжній "НПЗ-пад". Саратов, Кіріші, Омськ, Волгоград, Нижньокамськ — і ось у ніч на 16 листопада черга дійшла до Краснодарського краю. Підрозділи Сил оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод
Як зазначається, "удар припав по самому серцевинному процесу заводу". "Уражено установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5, АТ-6 — саме з них починається шлях сирої нафти до готового пального. Під ураження потрапив і комплекс виробництва автомобільних бензинів. Масштаби завданих збитків уточнюються", - вказали у Генштабі.
Ільський НПЗ, як зазначається, — один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні росії, здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил рф. А розташування на півдні робить завод особливо важливим для армії: звідси пальне має найкоротший шлях до російських угруповань на фронті та в окупованому Криму. Виведені з ладу установки первинної переробки і бензиновий комплекс — це менше пального для техніки, що воює проти України, і менше нафторублів у бюджеті кремля, повідомили у Генштабі.
"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.
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Пальне ворога для фронту у вогні: уражено нафтобазу в Ростовській області та пункти управління противника. 15-го та в ніч на 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по ланцюжку, без якого не працює жодна армія, — від пального в тилу до штабів на фронті
За даними Генштабу, "головна ціль доби — нафтобаза ТОВ "Флеш Енерджі" в місті Азов Ростовської області. Вона розташована поруч із Ростовом-на-Дону, головним логістичним вузлом південного угруповання армії рф, тож пальне з таких баз має короткий шлях до фронту. Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються".
"Кожна знищена тонна палива — це менше рейсів вантажівок із боєприпасами, менше годин роботи бронетехніки і менше вильотів для російської авіації", - ідеться у повідомленні.
"Паралельно Сили оборони методично вибивали "мізки" підрозділів противника на півдні та сході. На Донеччині уражено пункти управління підрозділів армії рф у районах Новоселівки Першої та Осикового, а на Запоріжжі — пункт управління противника в районі Роздолу. Кожен такий удар порушує зв'язок і координацію окупантів під час підготовки і проведення атак і штурмів", - вказали у Генштабі.
"Дісталося і запасам та ворожій техніці. У районі Рівнополя на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів, а в Бердянську — район зосередження озброєння і військової техніки російського агресора", - повідомили у Генштабі.
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