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У російському азові після атаки дронів спалахнули пожежі на 4 підприємствах, троє постраждалих

Київ • УНН

 • 30 перегляди

В азові ростовської області після атаки безпілотників загорілися чотири виробничі об’єкти, троє чоловіків постраждали. Уламки також пошкодили будинки й газопровід у Рогалику.

У російському азові після атаки дронів спалахнули пожежі на 4 підприємствах, троє постраждалих

У місті азов ростовської області рф вранці 16 листопада після атаки безпілотників виникли пожежі на 4 виробничих об'єктах. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор ростовської області юрій слюсар, пише УНН.

Деталі

За словами російського посадовця, троє чоловіків постраждали внаслідок атаки. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Водночас незалежне видання ASTRA повідомило, що пожежа в азові виникла в районі розташування двох нафтобаз – ТОВ "ФЛЕШ ЕНЕРДЖІ" та ТОВ "Юг-Імпекс". Наразі невідомо, чи зазнали ці об'єкти безпосередніх пошкоджень.

Наслідки атаки в інших районах ростовської області

У міллеровському районі, в слободі Рогалик, уламки безпілотника пошкодили 3 приватні будинки та газопровід. Також виникла пожежа, однак, за даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих.

слюсар заявив, що протягом ночі російська протиповітряна оборона працювала в ростові-на-дону, таганрозі, а також азовському, неклинівському та міллеровському районах.

На місцях пожеж працюють екстрені служби. Масштаби пошкоджень виробничих об'єктів наразі уточнюють.

Знову тисячі солдатів, десятки артсистем і сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати росіян за добу16.11.26, 07:18 • 552 перегляди

Степан Гафтко

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