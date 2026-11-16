У російському азові після атаки дронів спалахнули пожежі на 4 підприємствах, троє постраждалих

У місті азов ростовської області рф вранці 16 листопада після атаки безпілотників виникли пожежі на 4 виробничих об'єктах. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор ростовської області юрій слюсар, пише УНН.

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За словами російського посадовця, троє чоловіків постраждали внаслідок атаки. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Водночас незалежне видання ASTRA повідомило, що пожежа в азові виникла в районі розташування двох нафтобаз – ТОВ "ФЛЕШ ЕНЕРДЖІ" та ТОВ "Юг-Імпекс". Наразі невідомо, чи зазнали ці об'єкти безпосередніх пошкоджень.

Наслідки атаки в інших районах ростовської області

У міллеровському районі, в слободі Рогалик, уламки безпілотника пошкодили 3 приватні будинки та газопровід. Також виникла пожежа, однак, за даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих.

слюсар заявив, що протягом ночі російська протиповітряна оборона працювала в ростові-на-дону, таганрозі, а також азовському, неклинівському та міллеровському районах.

На місцях пожеж працюють екстрені служби. Масштаби пошкоджень виробничих об'єктів наразі уточнюють.

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