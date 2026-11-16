В российском Азове после атаки дронов вспыхнули пожары на 4 предприятиях, трое пострадавших

В городе Азов Ростовской области РФ утром 16 ноября после атаки беспилотников возникли пожары на 4 производственных объектах. Три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет УНН.

Детали

По словам российского чиновника, в результате атаки пострадали трое мужчин. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В то же время независимое издание ASTRA сообщило, что пожар в Азове возник в районе расположения двух нефтебаз — ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ" и ООО "Юг-Импекс". В настоящее время неизвестно, получили ли эти объекты непосредственные повреждения.

Последствия атаки в других районах Ростовской области

В Миллеровском районе, в слободе Рогалик, обломки беспилотника повредили 3 частных дома и газопровод. Также возник пожар, однако, по данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Слюсарь заявил, что в течение ночи российская противовоздушная оборона работала в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

На местах пожаров работают экстренные службы. Масштабы повреждений производственных объектов в настоящее время уточняются.

Снова тысячи солдат, десятки артсистем и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки