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В российском Азове после атаки дронов вспыхнули пожары на 4 предприятиях, трое пострадавших

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

В Азове Ростовской области после атаки беспилотников загорелись четыре производственных объекта, пострадали трое мужчин. Обломки также повредили дома и газопровод в Рогалике.

В российском Азове после атаки дронов вспыхнули пожары на 4 предприятиях, трое пострадавших

В городе Азов Ростовской области РФ утром 16 ноября после атаки беспилотников возникли пожары на 4 производственных объектах. Три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет УНН.

Детали

По словам российского чиновника, в результате атаки пострадали трое мужчин. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В то же время независимое издание ASTRA сообщило, что пожар в Азове возник в районе расположения двух нефтебаз — ООО "ФЛЕШ ЭНЕРДЖИ" и ООО "Юг-Импекс". В настоящее время неизвестно, получили ли эти объекты непосредственные повреждения.

Последствия атаки в других районах Ростовской области

В Миллеровском районе, в слободе Рогалик, обломки беспилотника повредили 3 частных дома и газопровод. Также возник пожар, однако, по данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Слюсарь заявил, что в течение ночи российская противовоздушная оборона работала в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

На местах пожаров работают экстренные службы. Масштабы повреждений производственных объектов в настоящее время уточняются.

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Степан Гафтко

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