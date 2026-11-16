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Снова тысячи солдат, десятки артсистем и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки

Киев • УНН

 • 1728 просмотра

За сутки Россия потеряла 2560 военнослужащих, 63 артсистемы, 1573 дрона и другую технику. Общие потери личного состава достигли 1 625 420 человек.

Снова тысячи солдат, десятки артсистем и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки

За минувшие сутки, 15 ноября, Силы обороны Украины ликвидировали и ранили еще 2560 российских военнослужащих. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 625 420 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным украинского командования, в течение суток российская армия также потеряла 2 танка, 23 боевые бронированные машины, 63 артиллерийские системы и 4 реактивные системы залпового огня.

Кроме того, украинские военнослужащие уничтожили 6 средств противовоздушной обороны, 1573 беспилотника оперативно-тактического уровня и 16 наземных робототехнических комплексов.

Общие потери российской армии

По состоянию на 16 ноября 2026 года, по оценкам Генштаба, россия потеряла 12 480 танков, 25 807 боевых бронированных машин, 52 464 артиллерийские системы, 2278 РСЗО и 1762 средства ПВО.

Также с начала вторжения российская армия потеряла 452 самолета, 356 вертолетов, 610 376 беспилотников и 5196 крылатых ракет.

Потери автомобильной техники и автоцистерн за сутки выросли на 772 единицы — до 175 930. Кроме того, уничтожены еще 3 единицы специальной техники.

В Генштабе подчеркнули, что данные о потерях противника продолжают уточняться.

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Степан Гафтко

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