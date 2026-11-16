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Знову тисячі солдатів, десятки артсистем і сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати росіян за добу

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

За добу росія втратила 2560 військових, 63 артсистеми, 1573 дрони та іншу техніку. Загальні втрати особового складу сягнули 1 625 420 осіб.

Знову тисячі солдатів, десятки артсистем і сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати росіян за добу

За минулу добу, 15 листопада, Сили оборони України ліквідували та поранили ще 2560 російських військових. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 625 420 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними українського командування, протягом доби російська армія також втратила 2 танки, 23 бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи та 4 реактивні системи залпового вогню.

Крім того, українські військові знищили 6 засобів протиповітряної оборони, 1573 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 16 наземних робототехнічних комплексів.

Загальні втрати російської армії

Станом на 16 листопада 2026 року, за оцінками Генштабу, росія втратила 12 480 танків, 25 807 бойових броньованих машин, 52 464 артилерійські системи, 2278 РСЗВ та 1762 засоби ППО.

Також від початку вторгнення російська армія втратила 452 літаки, 356 гелікоптерів, 610 376 безпілотників і 5196 крилатих ракет.

Втрати автомобільної техніки та автоцистерн за добу зросли на 772 одиниці – до 175 930. Крім того, знищено ще 3 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі наголосили, що дані про втрати противника продовжують уточнювати.

У росії та на ТОТ лунають вибухи: призупинено автомобільний рух в напрямку москви16.11.26, 03:17 • 18190 переглядiв

Степан Гафтко

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