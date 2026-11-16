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Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и нефтебазы в российском азове

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Генштаб подтвердил удары по Ильскому НПЗ и нефтебазе в Азове. Также поражены российские пункты управления, склад и техника.

Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и нефтебазы в российском азове
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ 16 ноября подтвердил поражение Ильского НПЗ, а также нефтебазы в Ростовской области и пунктов управления противника, пишет УНН.

НПЗ-пад продолжается: Силы обороны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод. Ноябрь для российской нефтепереработки превращается в настоящий "НПЗ-пад". Саратов, Кириши, Омск, Волгоград, Нижнекамск — и вот в ночь на 16 ноября очередь дошла до Краснодарского края. Подразделения Сил обороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод

- сообщили в Генштабе.

Как отмечается, "удар пришелся по самому сердцевинному процессу завода". "Поражены установки атмосферно-трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6 — именно с них начинается путь сырой нефти к готовому топливу. Под поражение попал и комплекс производства автомобильных бензинов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - указали в Генштабе.

Ильский НПЗ, как отмечается, — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге россии, способный перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год. Его продукция используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил рф. А расположение на юге делает завод особенно важным для армии: отсюда топливо имеет кратчайший путь к российским группировкам на фронте и в оккупированном Крыму. Выведенные из строя установки первичной переработки и бензиновый комплекс — это меньше топлива для техники, воюющей против Украины, и меньше нефтедолларов в бюджете кремля, сообщили в Генштабе.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала врага и принуждение рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

В российском Азове после атаки дронов вспыхнули пожары на 4 предприятиях, трое пострадавших16.11.26, 07:29 • 3728 просмотров

Топливо врага для фронта в огне: поражены нефтебаза в Ростовской области и пункты управления противника. 15-го и в ночь на 16 ноября подразделения Сил обороны Украины ударили по цепочке, без которой не работает ни одна армия, — от топлива в тылу до штабов на фронте

- также сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "главная цель суток — нефтебаза ООО "Флеш Энерджи" в городе Азов Ростовской области. Она расположена рядом с Ростовом-на-Дону, главным логистическим узлом южной группировки армии рф, поэтому топливо с таких баз имеет короткий путь к фронту. После попадания на предприятии раздались взрывы, а вскоре вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются".

"Каждая уничтоженная тонна топлива — это меньше рейсов грузовиков с боеприпасами, меньше часов работы бронетехники и меньше вылетов для российской авиации", - говорится в сообщении.

"Параллельно Силы обороны методично выбивали "мозги" подразделений противника на юге и востоке. В Донецкой области поражены пункты управления подразделений армии рф в районах Новоселовки Первой и Осикового, а в Запорожской области — пункт управления противника в районе Раздола. Каждый такой удар нарушает связь и координацию оккупантов во время подготовки и проведения атак и штурмов", - указали в Генштабе.

"Досталось и запасам, и вражеской технике. В районе Ровнополя в Донецкой области поражен склад материально-технических средств, а в Бердянске — район сосредоточения вооружения и военной техники российского агрессора", - сообщили в Генштабе.

Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии13.11.26, 15:16 • 20664 просмотра

Юлия Шрамко

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