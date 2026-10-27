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Нічна атака дронів на окуповані території – у Луганську, Маріуполі та Бердянську вибухи, пожежі й відключення світла

Київ • УНН

 • 2040 перегляди

Дрони атакували окуповані Луганськ, Маріуполь, Бердянськ і Донецьк. Повідомляли про пожежі, пошкодження енергооб’єктів та відключення світла.

Нічна атака дронів на окуповані території – у Луганську, Маріуполі та Бердянську вибухи, пожежі й відключення світла

У ніч проти 27 жовтня безпілотники атакували низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. У Луганську, Маріуполі, Донецьку та Бердянську повідомляли про вибухи, масштабні пожежі та перебої з електропостачанням. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

Найдовше атака тривала в окупованому Луганську, де вибухи лунали понад 4 години. За повідомленнями місцевих жителів, у різних районах міста виникли осередки пожеж, а частина споживачів залишилася без електроенергії.

За інформацією Андрющенка, основним районом удару в Луганську став колишній аеродром. Водночас точні масштаби пошкоджень наразі не встановлені.

Маріуполь та Бердянськ – дві хвилі вибухів і пожежі

В окупованому Маріуполі та прилеглих населених пунктах зафіксували дві хвилі нічних вибухів. Перша тривала приблизно з 22:29 до 22:45. Російська протиповітряна оборона активно працювала, а повітряну небезпеку оголошували для Маріуполя, Мангуша та Нікольського.

За даними джерел Андрющенка, російські військові також залучали авіацію для перехоплення безпілотників. Після атаки повідомляли про зникнення електропостачання.

Друга хвиля вибухів тривала з 03:23 до 03:47 у районі Старого Криму поблизу Маріуполя. Гучні звуки чули в напрямку Нікольської траси. Після цього також виникли перебої зі світлом.

У Бердянську близько 01:41 оголосили загрозу атаки безпілотників. Згодом у районі торговельного центру "Екватор" пролунали вибухи, після яких повідомляли про велику пожежу.

У Донецьку пошкоджена енергетична інфраструктура

В окупованому Донецьку повідомляли про численні влучання в Куйбишевському районі, поблизу лікарні.

За попередніми даними, пошкоджено енергетичну інфраструктуру та частину обладнання тепломережі. Без централізованого опалення залишилися 2 багатоквартирні будинки, 2 лікарні та 2 соціальні об'єкти.

У Ленінському районі міста також повідомляли про пошкодження 2 російських військових автомобілів.

Повітряну тривогу оголошували і в регіонах росії

У калузькій області російська влада заявила про збиття 3 безпілотників, а в тульській – ще одного.

Про роботу протиповітряної оборони також повідомляли у східній частині окупованого Криму.

Протягом ночі попередження про загрозу безпілотників надходили з брянської, курської, бєлгородської, воронезької, новгородської та орловської областей, краснодарського краю й калмикії.

У твері місцеві жителі повідомляли про сирени та можливе оголошення ракетної небезпеки, однак ці відомості потребують підтвердження.

Інформація про наслідки нічних атак уточнюється. Незалежно підтвердити всі повідомлення з окупованих територій наразі неможливо.

На окупованій Луганщині дрони атакували склад боєприпасів – триває потужна детонація27.10.26, 03:17 • 22171 перегляд

Степан Гафтко

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