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На окупованій Луганщині дрони атакували склад боєприпасів – триває потужна детонація

Київ • УНН

 • 4084 перегляди

Поблизу Хрустального дрони, ймовірно, уразили склад боєприпасів російських військ. Вторинна детонація триває понад годину, наслідки невідомі.

На окупованій Луганщині дрони атакували склад боєприпасів – триває потужна детонація

На тимчасово окупованій Луганщині вже кілька годин триває атака ударних безпілотників. За попередніми даними, Сили оборони України уразили склад боєприпасів російських військ поблизу міста Хрустальний. Про це повідомляють Telegram-канал Exilenova+ та місцеві очевидці, пише УНН.

Деталі

Після удару на об'єкті почалися потужні вибухи. За повідомленнями очевидців, вторинна детонація боєприпасів триває вже понад годину.

Раніше також надходила інформація про серію вибухів у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів на тлі атаки безпілотників.

Що відомо про наслідки атаки

За попередньою інформацією, ціллю удару став склад, де російські окупаційні війська зберігали боєприпаси.

Тривала вторинна детонація може свідчити про наявність значної кількості вибухонебезпечних матеріалів на ураженому об'єкті.

Наразі масштаби пошкоджень та можливі втрати російських військ невідомі. Офіційного підтвердження ураження складу від Генерального штабу ЗСУ поки немає.

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Степан Гафтко

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